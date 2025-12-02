Sanremo 2026: streaming, follower e sorprese. I numeri che cambiano la percezione del Festival

Non conosci metà dei cantanti in gara? Nessun problema: potresti essere tra i pochi… oppure semplicemente un boomer che non vive nelle piattaforme. Perché i dati raccontano tutt’altro: molti degli “sconosciuti” di Sanremo 2026 sono in realtà tra i più forti su Spotify, TikTok e Instagram. E il cast fotografa perfettamente il mercato attuale, più digitale che televisivo.

Sanremo 2026: il cast che ribalta le percezioni

Il Festival mette insieme tre mondi: gli under 30 che dominano lo streaming, la fascia intermedia riconoscibile ma digitalizzata e i nomi storici che la TV ama e il web guarda con prospettive diverse. Il risultato è un cast che racconta la musica italiana molto più di quanto sembri a prima vista.

Under 30: i più forti online, i meno riconoscibili in TV

Su Spotify e TikTok sono già affermati, anche se il pubblico generalista fatica a mettergli la faccia… e la Rai pure. La scena digitale corre più veloce della TV.

Samurai Jay , Nayt , Sayf : tutti sopra o vicini agli 1,4M su Spotify.

, , : tutti sopra o vicini agli 1,4M su Spotify. Tredici Pietro , Fulminacci , Eddie Brock : numeri solidi e pubblico molto giovane.

, , : numeri solidi e pubblico molto giovane. LDA e Aka7even : community enormi e oltre 1M su TikTok in coppia.

e : community enormi e oltre 1M su TikTok in coppia. Elettra Lamborghini: oltre 31 milioni su TikTok, dimensione globale.

La fascia intermedia: l’equilibrio tra generazioni

Sono gli artisti che uniscono più mondi: pubblico adulto, playlist digitali, TV. Il loro peso è trasversale.

Fedez : 13M su Instagram e una presenza costante ovunque.

: 13M su Instagram e una presenza costante ovunque. Serena Brancale , Levante : numeri solidi e crescita continua.

, : numeri solidi e crescita continua. Tommaso Paradiso , Malika Ayane , Dargen D’Amico : riconoscibili e molto presenti nelle piattaforme.

, , : riconoscibili e molto presenti nelle piattaforme. Luchè: oltre 3,3M su Spotify.

I nomi storici: volti amatissimi dalla TV, online tutta un’altra storia

Sono quelli che il pubblico televisivo conosce meglio, ma il digitale racconta proporzioni diverse. La forza è nella storia, non nei follower.

Patty Pravo , Raf , Marco Masini , Francesco Renga : icone pop italiane.

, , , : icone pop italiane. Ermal Meta : stile e pubblico più tradizionali, anche se anagraficamente più giovane.

: stile e pubblico più tradizionali, anche se anagraficamente più giovane. J-Ax: forte su YouTube e Instagram, percezione televisiva consolidata.

I “figli di”: eredità famose, carriere diverse

Tre percorsi distinti, lontani dai genitori, ma tutti con numeri reali e pubblico vero.

LDA (figlio di Gigi D’Alessio): pop giovane, enorme su TikTok.

(figlio di Gigi D’Alessio): pop giovane, enorme su TikTok. Leo Gassmann (figlio di Alessandro Gassmann): cantautorato moderno.

(figlio di Alessandro Gassmann): cantautorato moderno. Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): urban-indie, mondo opposto al padre.

La gaffe Rai: la foto sbagliata di Aka7even

Il momento più surreale della presentazione del cast? La grafica ufficiale della Rai che ha sbagliato la foto di Aka7even, mostrando il volto di un ragazzo che nessuno ha identificato. Un simbolo perfetto di questa edizione: la Generazione Z domina le piattaforme, mentre la TV fa fatica persino a riconoscerla.

Duetti: quando la spinta arriva da uno solo

I progetti in coppia mostrano equilibri curiosi, con una parte che traina inevitabilmente l’altra.

Fedez & Marco Masini : il peso digitale è quasi tutto di Fedez.

: il peso digitale è quasi tutto di Fedez. LDA & Aka7even : numeri molto forti tra i più giovani.

: numeri molto forti tra i più giovani. Maria Antonietta & Colombre: coppia indie-pop con una base molto riconoscibile nella scena.

Nel complesso, Sanremo 2026 è un cast che ribalta le percezioni: i più conosciuti dalla TV non sono necessariamente i più forti online, e gli “sconosciuti” digitali portano con sé numeri enormi. È un Festival che, per una volta, assomiglia davvero alla musica che si ascolta oggi.