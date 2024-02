Sanremo 2024: Spettatori terza serata record di ascolti rispetto agli ultimi anni

Sanremo 2024 ascolti terza serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto salire sul palco del Teatro Ariston tutti e 30 gli artisti in gara, hanno votato Radio e televoto.

Record di ascolti per la terza serata del festival, si mantiene lo share costante sul 60%.

Per il resoconto della serata clicca qui

Amadeus affiancato da Teresa Mannino a fine serata ha svelato la classifica parziale, che vede in top five momentaneamente Angelina Mango in testa seguita da Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre e Mr.Rain.

Nel dettaglio gli ascolti sono così suddivisi:

Prima parte (21:19 – 23:32 ): 13.243.000 58,1%

Seconda parte (23:34 – 01:38): 6.436.000 65 %

Sanremo 2024 ascolti SECONDA serata e anni precedenti

Ripercorriamo i dati di ascolto dal 1995 ad oggi.

2024: Spettatori: 10.001.000 – Share 60,01 %

2023: Spettatori: 9.240.000 – Share 57,60%

2022: Spettatori: 9.360.000 – Share 54,10%

2021: Spettatori: 7.653.000 – Share 44,30%

2020: Spettatori: 9.836.000 – Share 54,50%

2019: Spettatori: 9.409.000 – Share 46,70%

2018: Spettatori: 10.825.000 – Share 51,60%

2017: Spettatori: 10.085.000 – Share 49,70%

2016: Spettatori: 9.427.000 – Share 47,88%

2015: Spettatori: 10.439.000 – Share 49,51%

2014: Spettatori: 7.477.000 – Share 36,75%

2013: Spettatori: 9.922.000 – Share 42,48%

2012: Spettatori: 9.652.000 – Share 51,39%

2011: Spettatori: 12.363.000 – Share 50,89%

2010: Spettatori: 10.005.000 – Share 46,02%

2009: Spettatori: 9.238.000 – Share 47,16%

2008: Spettatori: 6.416.000 – Share 32,20%

2007: Spettatori: 8.942.000 – Share 43,58%

2006: Spettatori: 6.234.000 – Share 33,49%

2005: Spettatori: 11.560.000 – Share 51,05%

2004: Spettatori: 6.961.000 – Share 29,28%

2003: Spettatori: 8.392.000 – Share 37,19%

2002: Spettatori: 10.382.000 – Share 48,56%

2001: Spettatori: 10.345.000 – Share 43,01%

2000: Spettatori: 11.124.000 – Share 50,14%

1999: Spettatori: 14.167.000 – Share 53,94%

1998: Spettatori: 13.006.000 – Share 48,27%

1997: Spettatori: 13.997.000 – Share 55,55%

1996: Spettatori: 12.557.000 – Share 46,95%

1995: Spettatori: 15.825.000 – Share 60,47%