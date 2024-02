Sanremo 2024: terza serata in testa Angelina Mango e Ghali

Sanremo 2024, terza serata: riassunto dei momenti salienti della serata (qui le pagelle del nostro critico Fabio Fiume).

Dopo la seconda serata in cui la metà degli artisti in gara ha presentato i colleghi, nella terza si invertono i ruoli ed i 15 “presentatori” ritornano cantanti.

Ad affiancare loro ed Amadeus la co-conduttrice Teresa Mannino.

Anche nella terza serata, come nella seconda, le canzoni sono valutate dal pubblico da casa, che chiamato ad esprimere la propria preferenza tramite il televoto e dalle radio accreditate.

Sanremo 2024: riassunto terza serata

La terza serata inizia con un’ovazione per Loredana Bertè chiamata a presentare Il Tre che a fine esibizione regala i fiori di Sanremo a sua mamma in platea. E’, quindi, il turno di due giovanissimi Alfa che presenta Maninni, a loro segue Fred De Palma per i Bnkr 44.

Dopo il Coro della Fondazione Arena di Verona che canta Va Pensiero riprende la gara con Clara che presenta i Santi Francesi.

La co-conduttrice Teresa Mannino supera l’ostacolo della scalinata dell’Ariston e dopo un lungo sketch con Amadeus chiama Il Volo per Mr.Rain.

Amadeus raggiunge Massimo Giletti seduto in prima fila in platea per parlare del programma televisivo che condurrà per celebrare i 70 anni della Rai.

A 40 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte del 1984 torna Eros Ramazzotti con Terra promessa al quale tutto l’Ariston fa da coro. E’ il turno di Gazzelle che presenta Rose Villain.

Sanremo 2024: i diritti e la dignità

Amadeus presenta Paolo Jannacci e Stefano Massini che emozionano con il toccante brano L’uomo nel lampo parlando delle vittime sul lavoro.

Stasera sul palco del Suzuki Stage ci sono le presentatrici del Prima Festival Paola e Chiara.

Sabrina Ferilli presenta la nuova fiction Gloria.

Riprende la gara con Dargen D’Amico che presenta Alessandra Amoroso.

A distanza di un anno torna a Sanremo Gianni Morandi che duetta con Teresa Mannino in C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone.

BigMama lancia i Ricchi e Poveri, segue l’ospite internazionale, l’attore Russel Crowe che canta Let the light shine. mentre dalla Costa Smeralda c’è Bresh che canta Guasto d’amore.

Irama presenta Angelina Mango, seguono i The Kolors per Diodato.

Sanremo 2024: ULTIMI CANTANTI PRIMA DELLA CLASSIFICA DI SERATA

Dopo un monologo di Teresa Mannino arriva Mahmood per presentare Ghali, segue Emma per i Negramaro, dopo l’ospite Edoardo Leo riprende la gara con Annalisa che presenta Fiorella Mannoia, seguono Renga e Nek per Sangiovanni e chiude la serata Geolier per i La Sad.

Nell’attesa di conoscere la Top 5 Gianni Morandi canta Apri tutte le porte, brano con cui si piazzò terzo nel 2022.

