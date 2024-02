Sanremo 2024 i look Top & Flop della finale. Trionfano Emma e Mahmood

Sanremo 2024 look top & flop della finale a cura di Simone Frulio (Founder & Creative Director di MoMo By Savigel Forbes Under 30).

Sabato sera è andato in onda il gran finale. Confermo ancora una volta che è stato un Festival all’insegna della sobrietà, del total black e dei guantini. Secondo me gli stylist pensavano di fare qualcosa di innovativo e unico scegliendo per il loro artista in gara guanti e gioielli sopra ma, in realtà, é stata una cosa abbastanza comune tra molti di loro.

Stamattina tra l’altro decreteremo anche i due personaggi con i migliori look di tutto il Festival, uno per l’uomo e uno per la donna.

Ma prima, senza fretta, vediamo i nostri 3 top e 3 flop di ieri sera.

Sanremo 2024 look top & Flop della finale

Mahmood: stramegaipersuper TOP scritto in maiuscolo. Speravo che usasse una tuta gold per l’ultima puntata del festival e, appena è arrivato sul palco con quei pantaloni oro sberluccicosi, ho goduto parecchio. Per me ieri sera era da 10 e lode, complici anche il pezzo sopra super over e gli accessori.

Ghali: il look di ieri sera è stato la ciliegina sulla torta di una settimana incredibile per il cantante. Direi quasi a pari merito con Mahmood. Total black anche qui con forme super eleganti e importanti dalle spalle pronunciate ai guantoni neri di super classe.

Fred De Palma: dopo una serie di sere un po’ traballanti, ieri sera finalmente ho visto un look che mi ha convinto al 100% e, proprio per questo, ho deciso di dedicargli un top. Total white (e non total black per una volta), crop top e giacca super denim con maniche veramente oversize. Lui a suo agio in questa combo streetwear ed elegante. Promosso!

Scopriamo ora i flop e i migliori look di questo Festival.