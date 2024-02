Sanremo 2024: Geolier, Mahmood e Annalisa al comando della classifica Spotify

La classifica Daily Top Songs Italy di Spotify vede, per il secondo giorno consecutivo, Geolier in testa con “I P’ Me, Tu P’ Te“, mentre Mahmood e Annalisa si rincorrono a vicenda con i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2024, ovvero “Tuta Gold” e “Sinceramente“.

Seguono Irama con “Tu No” e Angelina Mango con “La Noia“, brani che hanno superato anche ieri – giovedì 8 febbraio – il milione di stream.

Ma le belle notizie non finiscono qui. Tutte e trenta le canzoni in gara al Festival sono infatti stabili nella Top 30 della nota piattaforma di streaming.

sanremo 2024: spotify, daily top songs (italy e global)

Nella Daily Top Songs Italy Mahmood supera momentaneamente Annalisa. Inoltre, Loredana Bertè (#9), così come Alfa (#11) e Il Volo (#24), guadagna due posizioni, che vengono invece perse da Mr.Rain (#10), Emma (#12) e Fiorella Mannoia (#27).

Dargen D’Amico (#13), dal canto suo, ne guadagna ben tre con la sua “Onda Alta“, mentre Alessandra Amoroso (#16) ne perde addirittura 4.

Nella Daily Top Songs Global troviamo infine ben cinque Big di Sanremo 2024, che sono Mahmood (#51), Geolier (#52), Annalisa (#88), Irama (#139) e Angelina Mango (#159).

Andiamo a scoprire insieme la Top 30 di Spotify dell’8 febbraio.

Sanremo 2024: classifica spotify 8 febbraio