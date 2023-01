Sanremo 2023: spoilerato il testo della canzone di Giorgia. Rischia l’espulsione?

La Discoteca Laziale avrebbe spoilerato il testo della canzone che Giorgia presenterà a Sanremo 2023.

Usiamo il condizionale perché, a parte gli screenshot che girano in rete, al momento sul sito della nota location, non si trova nulla.

Ma cosa dice, a tal proposito, il Regolamento del Festival di Sanremo 2023?

Leggiamolo insieme (trovate quello completo sul sito Rai a questo link).

Il regolamento, citiamo testualmente, dice:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di canzone nuova nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone: […] abbia già avuto in ogni tempo un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività o iniziativa, direttamente o indirettamente, commerciale anche senza generazione di introiti.

A voi giudicare, ma, ricordiamo, è prassi che qualche settimana prima del Festival i testi dei brani in gara vengano pubblicati su un settimanale. Probabilmente non succederà nulla, visti i precedenti illustri (Fedez due anni fa fece uno spoiler su Instagram) e perché la pubblicazione non è avvenuta ad opera di Giorgia né del suo staff. Del resto Amadeus si è sempre dimostrato giusto in questi casi.

Il brano in gara al Festival, Parole dette male, è parte della tracklist del nuovo album della cantante in uscita il 17 febbraio e intitolato Blu. Sarà prodotto da Big Fish.

Tra gli autori dei brani, oltre alla stessa cantante, Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, Sissi, Jacopo Ettorre, Alberto Bianco e Francesco Roccati.

Ecco la tracklist.

GIORGIA – BLU – TRACKLIST

Meccaniche celesti (Giorgia / M. Dagani, G. Fracchiolla) Normale (A. Mahmoud / M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla) Atacama (Sissi Cesana, I. Sinigallia / M. Dagani, G. Fracchiolla, I. Sinigallia) Parole dette male (A. Bianco, F. Roccati / A. Bianco, M. Dagani, G. Fracchiolla, F. Roccati) Senza confine (Elisa Toffoli, Giorgia/ V. Casagrande, M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla, E. Toffoli) Sì o no (J. Ettorre, F. Vigorelli / P. Baldini, M. Dagani, J. Ettorre) Se (Giorgia / Giorgia) Ogni chance che hai (feat. Gemitaiz) (Giorgia, G. Cassano, D. De Luca, J. Ettorre / Giorgia, G. Cassano, M. Dagani, J. Ettorre, G. Fracchiolla) Tornerai (Francesca Michielin, G. Picariello / Giorgia, M. Dagani, E. Maggioni F. Michielin, G. Picariello, A. Piras)

Il disco è disponibile in pre-order da oggi.