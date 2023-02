Sanremo 2023 prima serata: la classifica provvisoria e i momenti cult della puntata

Sanremo 2023 Prima serata

Amadeus e Gianni Morandi aprono la 73° edizione del Festival di Sanremo con qualche secondo di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Viene presentato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato da una lunga standing ovation.

Gianni Morandi intona l’inno di Mameli con tutto l’Ariston a fargli da coro.

Roberto Benigni fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston, anche lui accolto da un lungo applauso fa il suo monologo parlando di Sanremo e della Costituzione Italiana

“Se c’è una canzone di Sanremo che possiamo accostare alla nostra Costituzione è l’incipit di ‘Volare’: penso che un sogno così non ritorni mai più.

I nostri padri e le nostre madri costituenti non l’hanno pensata, l’hanno sognata”

si congeda con la seconda standing ovation della serata.

Sanremo 2023 – inizia la gara

Amadeus spiega il regolamento della serata ed inizia la gara con Anna Oxa che canta Sali, a lei segue gIANMARIA con Mostro.

Sulle note di Amare dei La Rappresentante di Lista è il momento di Chiara Ferragni che presenta Mr. Rain con Supereroi.

Amadeus e Chiara Ferragni fanno vedere il video della vittoria di Mahmood e Blanco lo scorso anno e li presentano a ritornare sul palco dell’Ariston con Brividi.

E’ il momento di Marco Mengoni con Due vite e sulle note di Combattente di Fiorella Mannoia scende le scale dell’Ariston l’ospite Elena Sofia Ricci che presenta la nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l’inferno.

Ariete all’Ariston con il brano Mare di guai. Gianni Morandi ripercorre le sue “brutte canzoni” e chiude cantando Bella belinda.

Dopo un breve stacco pubblicitario è il momento di Ultimo con il brano Alba, Amadeus esce dall’Ariston per incontrare Piero Pelù che canta Gigante dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Riprende la gara e Morandi presenta i Coma_Cose con L’addio.

sanremo 2023 – i Pooh

Ospiti della serata i Pooh (Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti) che cantano Amici per sempre, Dammi solo un minuto, Stai con me, Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy (con l’arrivo di Riccardo Fogli) e Chi fermerà la musica.

Presentano l’evento del 6 luglio allo stadio San Siro di Milano.

Ricordando Stefano D’Orazio i Pooh cantano Uomini soli, standing ovation e lunghi applausi.

sanremo 2023 riprende la gara

Riprende la gara con Elodie ed il suo brano Due,

Chiara Ferragni legge una sua lettera dedicata a lei da piccola.

“il corpo delle donne non deve genere odio o vergogna”.

In collegamento dalla Costa Smeralda Salmo canta Russel Crowe e Novanta minuti.

Leo Gassmann con Terzo cuore è il nono Big in gara.

Dopo il Tg 60” torna sul palco Blanco che canta il suo ultimo singolo L’isola delle rose, durante l’esibizione ci sono stati dei problemi tecnici e l’artista ha reagito prendendo a calci le rose sul palco.

Fiorello in collegamento da via Asiago per smorzare i minuti di difficoltà relativi alla reazione di Blanco a fine esibizione.

Chiara Ferragni scende le scale dell’Ariston con quattro attiviste di D.I.RE., associazione che aiuta le donne vittime di violenza maschile.

Riprende la gara con i Cugini di Campagna con Lettera 22, segue Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato, Olly ed il brano Polvere, i Colla Zio con Non mi va e chiude la gara Mara Sattei con Duemilaminuti.

Amadeus Chiara e Gianni seduti sulle scale che portano in platea ricordano Lucio Battisti che tra qualche giorno avrebbe compiuto 80 anni e intonano Il mio canto libero.

Sanremo 2023 prima serata – classifica sala stampa

6. Mara Sattei

7. Colla Zio

8. Cugini di Campagna

9. Mr. Rain

10. Gianluca Grignani

11. Ariete

12. gIANMARIA

13. Olly

14. Anna Oxa

sanremo 2023 prima serata – top five