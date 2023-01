Blanco: fuori il videoclip de “L’Isola delle rose”. Follia pura, tra Shining e Shutter Island, in cui il cantautore domina la scena

Blanco L’Isola delle rose videoclip ufficiale.

È uscito questa notte il nuovo singolo di Blanchitobebe scritto da Riccardo (il vero nome di Blanco), con l’amico e Producer Michelangelo che ha anche prodotto il brano.

Ad accompagnare il brano un videoclip prodotto da Illmatic Film Group scritto e diretto da Simone Peluso (Cinematographer: Alessandro Ubaldi) e con la produzione esecutiva di Jacopo Pica.

Le scenografie del video sono a cura di Michela Croci, Alessandro Tuccillo è il Graphic supervisor e Tiny Idols si è occupata ancora una volta dello Styling. Il trucco è stato curato da Maria Malena e dalla sorella di Blanco, Sara Fabbriconi.

Il tutto è stato girato nel Camping Village Città di Milano.

Blanco L’isola delle rose videoclip

Pur con l’uscita, come per il brano sulle piattaforme digitali, alla mezzanotte, il video ha iniziato subito a viaggiare con oltre 25.000 views superate in meno di due ore.

In questo videoclip che racconta un amore carnale, passionale che probabilmente si è bruciato troppo in fretta, Blanco riprende in parte le atmosfere cupe, folli, quasi malate, del video di Mi fai impazzire in duetto con Sfera Ebbasta.

Un campeggio di notte e Blanco che cammina con un’armatura addosso. Nel frattempo diversi flash ci mostrano altre visioni del giovane artista. Lui che striscia sporco per terra e lui che, spogliatosi dall’armatura, corre nel bosco sporco (e in mutande, caratteristica visual di Blanco fin da Notti in bianco). E ancora lui che guida, un incidente, un lupo che lo osserva, lo stesso della copertina del singolo e una montagna di rose a ricreare L’isola delle rose del titolo.

Ed è proprio lì che Blanco si sta trascinando in questo videoclip che vanta una splendida fotografia rafforzata dalla capacità innata del ragazzo di “possedere” la telecamera. Il video si chiude con un primo piano del volto di Riccardo e del suo ormai celebre ghigno alla Joker. A seguire trovate il video mentre qui potete leggere il testo della canzone.