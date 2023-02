Sanremo 2023: l’ordine di uscita dei cantanti in gara nelle prime due serate

Sanremo 2023 ordine di uscita dei cantanti.

La Rai ha reso noto l’ordine in cui i cantanti in gara al Festival di Sanremo si esibiranno durante la prima serata di martedì 7 febbraio e per la seconda di mercoledì 8 febbraio.

La prima ad esibirsi sarà Anna Oxa a cui seguiranno Gianmaria e Mr. Rain. Chiude Mara Sattei.

Il giorno successivo si inizia con Will, Modà e Sethu fino ad arrivare alle ultime a cantare, ovvero il duo Paola & Chiara.

