Sanremo 2023: le Pagelle della terza serata... e qualcosa inizia a cambiare!

Sanremo 2023 terza serata le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume.

Ed arrivano le pagelle definitive ai brani di questo festival. Dopo avere ascoltato i brani tutti almeno tre volte, durante i preascolti e poi nella prima e seconda serata ( divide a metà ), adesso col terzo ascolto l’opinione è definitiva, il dado è tratto.

Questo è ciò che penso effettivamente del brano portato in gara dall’artista, un po’ come faccio per le pagelle settimanali, in base alla carriera dello stesso e a tutto ciò che ha già proposto.

Non temete, le pagelle ci saranno anche per la quarta serata, solo che non saranno dedicate al brano in sé ma alla performance con gli artisti ospitati e quindi alla riuscita o meno dei duetti.

Intanto ecco a voi le pagelle della terza serata.