Sanremo 2023: LDA è dentro, la commovente reazione di Gigi d’Alessio

Se ne parlava da mesi, ma adesso il sogno (e il pettegolezzo) è finalmente diventato realtà: Luca d’Alessio in arte LDA è riuscito a raggiungere uno dei traguardi più importanti per un artista italiano, calcare il palco del Festival di Sanremo, nello specifico di Sanremo 2023.

Nella mattinata di ieri Amadeus ha annunciato su Rai Uno tutti i nomi dei 22 Big che parteciperanno alla prossima edizione della kermesse (e ai quali si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani 2022), una lunga lista all’interno della quale c’è stato spazio anche, per l’appunto, per LDA.

Il giovane artista, concorrente dell’edizione 2021/2022 di Amici e uno dei più amati di quell’edizione, ha pubblicato sui social come tanti altri la video reaction all’annuncio. LDA era seduto sul divano di casa in compagnia di alcuni amici/collaboratori di fronte alla televisione e quando “Ama” ha fatto il suo nome è letteralmente esploso di gioia (una reazione, ovviamente, del tutto comprensibile!).

Come l’avrà presa, a questo punto, il papà di Gigi d’Alessio? Com’è ovvio, il noto artista campano non avrebbe potuto essere più felice del traguardo raggiunto dal sangue del suo sangue.

Come Gigi d’Alessio ha reagito a LDA nel cast del Festival di Sanremo 2023

L’artista, che di Festival alle spalle ne ha 5, ha dedicato al figlio un toccante post su Instagram. Nello scatto vediamo padre e figlio insieme, abbracciati, sul palco del grande concerto evento organizzato da d’Alessio in Piazza del Plebiscito per i 30 anni di carriera.

“Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te, @lucadalessio_real. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo. Papà” ha scritto d’Alessio come didascalia al suo post, aggiungendo un tenero cuoricino azzurro.

Alla luce della sua lunga esperienza, Gigi d’Alessio avrà così la possibilità di fornire al figlio tutti i consigli utili per affrontare un palco così importante con l’approccio giusto. Basterà? Non ci resta che attendere febbraio.

Ecco, a proposito, cosa Gigi d’Alessio ci aveva raccontato sul figlio LDA ai Seat Music Awards 2022!