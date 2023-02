Sanremo 2023, ecco la classifica Earone. Mengoni il più trasmesso

Sanremo 2023 è iniziato con il botto e non potevano di certo mancare le polemiche, come quelle immancabili su Blanco o quelle, per alcuni immotivate e per altri giustissime, sul monologo di Chiara Ferragni.

Argomenti di cui parleremo e approfondiremo in queste ore ma che non ci fanno distrarre dal motivo principale per cui siamo qui, vale a dire la gara dei 28 artisti chiamati a portare la loro miglior musica inedita e provare a vincere l’ambito premio del festival.

Al termine della prima serata, dei 28 big ne abbiamo ascoltati 14 e, scoccata la mezzanotte, le radio hanno iniziato a programmare i brani e a darci un’idea chiara su cosa sia piaciuto e cosa, invece, dovrà essere rivalutato magari al secondo o terzo ascolto.

A darci i dettagli su come stiano andando i brani in gara ci pensa Earone, la piattaforma ufficiale di rilevazione dei passaggi radiofonici che ogni settimana stila la classifica delle canzoni più ascoltate in radio.

In vista di Sanremo 2023, Earone propone ogni anno una chart che viene aggiornata in tempo reale dedicata proprio ai brani in gara e fino a questo momento (le 12:00 in punto di mercoledì 8 febbraio 2023) questi sono i risultati rilevati.

La classifica di sanremo 2023 di earone

Al primo posto, così come in gara, c’è Marco Mengoni con ‘Due Vite‘ che ha raccolto 103 passaggi in 80 radio, seguito a ruota dalla sua grande amica Elodie con ‘Due‘ con 95 passaggi in 70 radio, dunque con una percentuale di resa maggiore considerando il numero delle radio inferiore e un numero di passaggi quasi simile. Probabilmente, a parità di radio, la cantante ex allieva di Amici sarebbe in testa e anche con ampio margine.

Il podio si completa con Ariete e la sua ‘Mare di Guai‘ con 34 passaggi spalmati su 27 radio, denotando un vero e proprio abisso tra i due big e il resto degli altri artisti in gara.

Al netto dei dati che leggerete dalla quarta posizione in poi, è giusto precisare che la classifica Earone di Sanremo 2023 mette in correlazione anche il trend dei passaggi.

Per farvi un esempio pratico, ecco il quarto posto dove troviamo Ultimo con ‘Alba‘ con 61 passaggi su 51 radio. Ecco, i numeri sono maggiori rispetto quelli di Ariete ma il trend di Niccolò è partito già dalla mezzanotte e in radio che hanno una rilevanza inferiore in termini di copertura sul territorio nazionale e che, quindi, donano punteggi inferiori.

Possiamo dire che il tempo in cui sono stati fatti questi suoi 61 passaggi è più ampio rispetto quello di Ariete che, invece, ha raccolto i suoi 34 nel giro di pochissime ore e che le radio dove è stata trasmessa ‘Alba‘ non hanno conquistato proprio tutti i grandi network nazionali come, invece, fatto da ‘Mare di Guai‘.

Spiegata la formula nel dettaglio, procediamo con il resto della classifica attuale.

classifica earone dal 5° al 14° posto

5° COMA_COSE con ‘L’Addio‘. 67 passaggi su 55 radio

6° Mara Sattei con ‘Duemilaminuti‘. 40 passaggi su 33 radio

7° Gianluca Grignani con ‘Quando Ti Manca Il Fiato‘. 44 passaggi su 38 radio

8° Leo Gassman con ‘Terzo Cuore‘. 41 passaggi su 37 radio

9° Mr. Rain ‘con ‘Supereroi‘. 69 passaggi su 53 radio

10° Cugini di Campagna con ‘Lettera 22‘. 33 passaggi su 27 radio

11° Anna Oxa con ‘Sali (Canto dell’Anima)‘. 29 passaggi su 24 radio

12° Colla Zio con ‘Non Mi Va‘. 33 passaggi su 31 radio

13° Olly con ‘Polvere‘. 20 passaggi su 18 radio

14° gIANMARIA con ‘Mostro‘. 31 passaggi su 27 radio

