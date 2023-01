Sanremo 2023: ecco con chi duetteranno i cantanti nella serata delle cover. Da Arisa a Salmo, da Izi ai Jalisse

Sanremo 2023 duetti della serata delle cover.

Come è noto anche quest’anno la quarta serata del Festival, quella di venerdì 10 febbraio, sarà dedicata ad una gara nella gara in cui gli artisti, con ospite annesso (ma non è obbligatorio averlo) interpreteranno una canzone scelta tra quelle a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’90. La gara avrà un vincitore ma non solo: i voti della serata confluiranno come quelli di tutte le serate precedenti nella classifica generale.

Ogni anno c’è grande attesa per capire quali artisti vedremo al fianco dei big in questa serata. Spesso capita di vedere nomi al debutto sul palco dell’Ariston (successe per Maria Antonietta e per La Rappresentante di lista), altre volte nomi che avevano presentato in gara un brano senza essere presi. E quest’anno?

