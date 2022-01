Mahmood & Blanco: "Ci unisce il disagio, il bisogno di dare il massimo e di esprimere tutto l'amore possibile con la paura di non essere capiti..."

Sanremo 2022 Mahmood e Blanco. Tra gli artisti più attesi al Festival di Sanremo c’è proprio la coppia di artisti di Island Records che ha conquistato la stampa musicale con il brano Brividi ed è in testa per i boomaker.

Ed è proprio da questi pronostici, che i due artisti partono a rispondere alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa…

“Ditemi un papabile numero uno che ha vinto Sanremo. Ho vinto io che neanche mia zia mi conosceva…” esordisce Mahmood.

“Sinceramente io non guardo queste cose, c’è talmente tanto da fare, siamo chiusi in studio a provare da quattro giorni. Vogliamo fare una bella perfomance, questo è quello che ci interessa di più, tutto il resto sono chiacchiere perché uno deve ascoltare il pezzo, farlo uscire, vedere se piace.

La cosa per cui abbiamo scelto di fare Sanremo è proprio divertirci. Noi andiamo lì perché vogliamo l’adrenalina. Sanremo è come andare sulle montagne russe… sali sali, scendi, ti fa paura la prima, la seconda pensi non ti faccia paura ti spaventi di nuovo. È come se fosse la prima volta per entrambi anche se per lui lo è veramente, per me no.”