Tutti i dischi in uscita degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022 album in uscita.

Dall’1 al 5 febbraio sarà di scena la 72esima edizione del Festival di Sanremo. La terza con Amadeus nelle vesti di conduttore e direttore artistico della kermesse.

25 artisti in gara… 22 big e tre Nuove proposte promosse sul campo durante la serata di Sanremo Giovani di dicembre: Yuman, Tananai e Matteo Romano. Ecco l’elenco completo qui a seguire:

ACHILLE LAURO AKA 7EVEN ANA MENA DARGEN D’AMICO DITONELLAPIAGA con RETTORE ELISA EMMA FABRIZIO MORO GIANNI MORANDI GIOVANNI TRUPPI GIUSY FERRERI HIGHSNOB e HU IRAMA IVA ZANICCHI MAHMOOD e BLANCO MASSIMO RANIERI MATTEO ROMANO MICHELE BRAVI NOEMI LA RAPPRESENTANTE DI LISTA RKOMI SANGIOVANNI TANANAI LE VIBRAZIONI YUMAN



Ma quali album usciranno in concomitanza col Festival. Andiamo a scoprirli in questo articolo in continuo aggiormento.

