Sanremo 2021 piovono certificazioni in un mese. Nell’era dello streaming sono un successo le scelte artistiche di Amadeus

Sanremo 2021 singoli da record per la seconda edizione del Festival di Sanremo, il primo Festival realmente radicato nell’epoca dello streaming in quanto, causa pandemia, i negozi di dischi sono perlopiù chiusi e le vendite online sono in calo.

Proprio per questo motivo i dischi del Festival stanno facendo più fatica rispetto al passato. Entrano nelle prime posizioni ma, tra negozi chiusi e mancanza di firmacopie, crollano anche di 20/30 posizioni nella settimana successiva. Proprio per questo per determinare il successo di questo Sanremo ci affidiamo per il momento solo ai singoli. E i risultati premiano le scelte artistiche di Amadeus.

In un solo mese sono infatti già 8 le canzoni, tutte appartenenti a Big in gara, che hanno ottenuto una certificazione. Per farvi capire quanto il risultato sia importante vi basti sapere che da Sanremo 2014, il secondo del Fazio Bis, nessuno ha raggiunto questo risultato in un solo mese e, sempre nei 7 anni precedenti, i record di brani del Festival appartiene a Carlo Conti che ne ha visti certificati 10 nel 2017 e 9 nel 2016… ma in un anno (e in alcuni casi anche oltre) intero, un risultato che siamo certi a fine 2021 sarà superato.

Quindi nel rallegrarci dei risultati di questo Sanremo 2021 ecco una griglia riassuntiva delle certificazioni del primo mese di vendite singoli degli ultimi 8 Festival.

Numero di brani del Festival di Sanremo certificati dopo un mese:

Sanremo 2021 – 8

Sanremo 2020 – 6

Sanremo 2019 – 7

Sanremo 2018 – 4

Sanremo 2017 – 10

Sanremo 2016 – 9

Sanremo 2015 – 6

Sanremo 2014 – 5

Se volete scoprire nel dettaglio quali e quanti brani e, sopratutto dopo quanto tempo, sono stati certificati da Sanremo 2014 a Sanremo 2021 cliccate in basso su continua.

Sanremo 2021 singoli certificati con dati fino a Sanremo 2014

Festival di Sanremo 2021 (Amadeus II) – Totale brani certificati dopo un anno: X



Totale brani certificati dopo un mese: 8

Dischi d’oro dopo un mese: 4

Dischi di platino dopo un mese: 4

Dettaglio:

Dischi di platino

Musica leggerissima – Colapesce Dimartino (oro dopo 1 settimana, platino dopo la settimana 2)

Chiamami per nome – Francesca Michielin & Fedez (oro dopo 1 settimana, platino alla 3)

Zitti e buoni – Maneskin (oro dopo 1 settimana, platino alla 3)

Voce – Madame (oro dopo 1 settimana, platino alla 3)

Disco d’oro

La genesi del tuo colore – Irama (oro dopo 2 settimane)

Dieci – Annalisa (oro dopo 3 settimane)

Fiamme negli occhi – Coma_Cose (oro dopo 3 settimane)

Parlami – Fasma (oro dopo 3 settimane)

Festival di Sanremo 2020 (Amadeus I) – Totale brani certificati dopo un anno: 10 (di cui uno delle Nuove proposte)

Totale brani certificati dopo un mese: 6

Dischi d’oro dopo un mese: 6

Dischi di platino dopo un mese: 0

Dettaglio:

Fai rumore – Diodato Doppio disco di platino (oro dopo 2 settimane, platino alla 5, doppio disco di platino dopo 36 settimane)

Ringo Starr – Pinguini Tattici nucleari Doppio disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 8 settimane, doppio platino dopo 38 settimane)

Viceversa – Francesco Gabbani Doppio disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 10 settimane, doppio platino nel 2021)

Per sentirmi vivo – Fasma Doppio disco di platino (oro alla 3 settimana, Platino dopo 12 settimane, doppio platino nel 2021)

Me Ne frego – Achille Lauro Disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 14 settimane)

Musica (e il resto scompare) – Elettra Lamborghini Disco di platino (oro dopo 4 settimane, platino dopo 13 settimane)

Andromeda – Elodie Disco di platino (oro dopo cinque settimane, platino dopo 26 settimane)

Tikibombom – Levante Disco di platino (oro dopo 7 settimane, platino dopo 36)

Dov’è – Le Vibrazioni Disco d’oro (oro dopo 37 settimane)

Gigante – Piero Pelù Disco d’oro (oro nel 2021)

Festival di Sanremo 2019 (Baglioni II) – Totale brani certificati dopo un anno: 8



Totale brani certificati dopo un mese: 7

Dischi d’oro dopo un mese: 5

Dischi di platino dopo un mese: 2

Dettaglio:

Soldi – Mahmood Quattro disco di platino (oro dopo 2 settimane, platino dopo 3, doppio platino dopo 6, triplo platino dopo 13, quadruplo platino alla 32)

Per un milione – Boomdabash Quattro dischi di platino (oro dopo 4 settimane, platino dopo 7 settimane, doppio platino, dopo 14 settimane, triplo platino alla #22, quadruplo platino dopo 44 settimane)

I tuoi particolari – Ultimo Triplo disco platino (oro dopo 2 settimane, platino dopo 4 settimane, doppio platino dopo 11 settimane, triplo platino dopo 25 settimane)

La ragazza con il cuore di latta – Irama Doppio disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 6, doppio platino dopo 40)

Senza farlo apposta – Federica carta & Shade Disco di platino (oro dopo quattro settimane, platino dopo 10)

Che cosa vuoi da me – Loredana Berté Disco di platino (oro dopo 4 settimane, platino dopo 20 settimane)

Rolls Royce – Achille Lauro Disco di platino (oro alla dopo 4 settimane, platino dopo 12)

Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti Disco d’oro (oro dopo 9 settimane)

Festival di Sanremo 2018 (Baglioni I) – Totale brani certificati dopo un anno: 4 (di cui uno delle Nuove proposte)

Totale brani certificati dopo un mese: 2

Dischi d’oro dopo un mese: 2

Dischi di platino dopo un mese: 0

Dettaglio:

Il ballo delle incertezze – Ultimo Triplo disco di platino ( oro dopo 5 settimane, platino dopo 13, doppio platino dopo 41, triplo platino nel 2019)

Una vita in vacanza – Lo stato sociale Doppio disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 7, doppio platino dopo 34 settimane)

Non mi avete fatto niente – Ermal Meta e Fabrizio Moro Disco di platino (oro dopo 3 settimane, platino dopo 10)

Il mondo prima di te – Annalisa Disco di platino (oro dopo 5 settimane, platino dopo 15)

Clicca su continua in basso per i Festival dal 2017 al 2014.