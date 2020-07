Festival di Sanremo 2021. Con un intervista esclusiva a Tv Sorrisi & Canzoni in edicola proprio da oggi, 21 luglio, Amadeus ha iniziato a svelare le carte sul suo secondo Festival, il 70+1 come ama definirlo lui.

Innanzitutto il conduttore, incalzato da una domanda del giornalista, non ha chiuso le porte ad un possibile coinvolgimento, per ora solo ipotetico, di Maria De Filippi…

“Ad oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escluderne nessuno… Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa…“

In casa di arrivo della De Filippi al Festival per la conduttrice sarebbe la terza partecipazione dopo una finale al fianco di Paolo Bonolis e la co-conduzione con Carlo Conti nel 2017.

Il direttore artistico ha poi dichiarato che la serata del giovedì quest’anno vedrà i cantanti in gara esibirsi con una canzone d’autore italiana, non per forza legata al Festival di Sanremo. Come lo scorso anno in questa serata voterà l’orchestra e il risultato sarà parte della classifica finale.

