Sanremo 2020 – Quarta Serata

Dopo la proclamazione del vincitore della categoria Nuove Proposte, Leo Gassmann, inizia la gara dei Big.

Il primo ad esibirsi è Paolo Jannacci. Arriva poi Tiziano Ferro, che canta un medley di L’ultima notte al mondo, Ti scatterò una foto e L’amore è una cosa semplice registrando la prima standing ovation della serata.

Arriva sul palco Fiorello che duetta con Tiziano Ferro sulle note di Finalmente tu.

Amadeus chiama la prima co-conduttrice di stasera, Antonella Clerici. Con lei presenta Dua Lipa.

Riprende la gara dei Big, con l’esibizione di Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi e Pinguini Tattici Nucleari.

La gara dei Big prosegue: Amadeus e Antonella Clerici presentano Anastasio.

Amadeus introduce la seconda co-conduttrice di stasera: si tratta di Francesca Sofia Novello. Insieme presentano il prossimo cantante in gara, Elodie.

Torna sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro che interpreta Portami a ballare di Luca Barbarossa. Dopo l’esibizione, Amadeus fa salire sul palco gli Eugenio in via di gioia, decisamente euforici per aver vinto il Premio della critica Mia Martini per la categoria Nuove Proposte.

La gara riprende con l’esibizione di Riki, che si presenta sul palco indossando un paio di occhiali.

Ospite a sorpresa, Tony Renis

Amadeus introduce Fiorello, che, arrivato sul palco, saluta il pubblico con il motto “Allegria” di Mike Bongiorno e ricorda che a Sanremo c’è una statua dedicata al presentatore scomparso. Fiorello si esibisce in un divertente monologo; e alla fine, Amadeus introduce il secondo ospite della serata: Tony Renis. L’interprete di Quando, quando, quando si lamenta che nella serata delle cover non sia stato cantato anche il suo brano; e così, per rimediare, chiede a Fiorello di interpretarlo questa sera in una versione ri-arrangiata dal maestro Demo Morselli. Fiorello si esibisce, mentre Tony Renis dirige l’orchestra.

Lo spettacolo prosegue: Amadeus e Fiorello rendono omaggio a Vincenzo Mollica, per il quale questa sarà l’ultima edizione del Festival come giornalista del Tg1. I due presentatori lanciano un filmato con i saluti di Stefania Sandrelli, Vasco Rossi e Roberto Benigni; alla fine, presentano insieme a Mollica il prossimo ospite di questa quarta serata: è la volta di Ghali.

Il cantante si esibisce in un medley di Cara Italia, Habibi e Boogieman. Ghali presenta poi un inedito in uscita il 20 febbraio 2020, dal titolo Good Times.

E’ il momento della seconda discesa di Antonella Clerici, che entra accompagnata da due boys e con un abito voluminoso e luccicante. Tocca alla conduttrice presentare Diodato; segue poi l’esibizione di Irene Grandi.

Achille Lauro è il prossimo ad esibirsi: il cantante si presenta sul palco vestito da Marchesa Casati con un abito di chiffon nero trasparente, collant tailor made e un copricapo dalle lunghe piume nere con inserti di cristalli. Alla fine dell’esibizione, Fiorello sale sul palco per farsi scattare una foto con Achille Lauro.

La gara dei Big prosegue con l’energica esibizione rock di Piero Pelù.

Gianna Nannini e Coez, ospiti a Sanremo 2020

Amadeus presenta Gianna Nannini, che duetta con Coez nel brano Motivo. Congedato Coez, la Nannini si esibisce in un medley di suoi grandi successi: Ragazzo dell’Europa, Meravigliosa Creatura e Sei nell’anima.

Al termine dell’esibizione di Gianna Nannini fa la sua seconda discesa Francesca Sofia Novello, che presenta il successivo Big in gara: Tosca. Poi, tocca a Michele Zarrillo e Junior Cally.

Antonella Clerici e Amadeus presentano Le Vibrazioni. Anche questa sera il Teatro Ariston tributa un caloroso applauso al maestro Vessicchio che dirige l’orchestra.

La gara prosegue con l’esibizione di Alberto Urso. Dopo di lui è la volta di Levante.

Bugo abbandona il palco durante l’esibizione

Amadeus presenta Bugo e Morgan. Subito dopo l’inizio della canzone, Bugo si allontana dal palco e Morgan è costretto ad interrompere l’esibizione. Entra in scena Fiorello, che dice di essere stato chiamato dai tecnici perché sul palco sta succedendo un casino. Lo showman va dietro le quinte per cercare di recuperare Bugo e capire cosa sia accaduto; poco dopo torna dichiarando di non aver capito niente di ciò che è successo.

Lo spettacolo continua con l’energica esibizione di Rita Pavone. Amadeus precisa che si sta cercando di far chiarezza sulla situazione di Bugo, perché se non dovesse tornare sul palco, potrebbe essere squalificato dalla gara. E’ quindi la volta di Enrico Nigiotti.

Penultimo cantante ad esibirsi è Elettra Lamborghini. La gara dei Big si chiude con la performance di Marco Masini.

Amadeus annuncia che Bugo e Morgan non ritornano sul palco, dicendosi molto dispiaciuto perché da regolamento i due cantanti sono squalificati dal Festival di Sanremo.

