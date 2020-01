Sanremo 2020 duetti. Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e, a meno di due settimane dall’inizio della kermesse, si aggiungono nuovi tasselli a un mosaico che dimostra di essere sempre ricco di sorprese.

Nei giorni scorsi si è parlato del rifiuto di Salmo e della richiesta di squalifica per Junior Cally (Ne abbiamo parlato Qui e Qui), mentre è notizia delle ultime ore il forfait di Monica Bellucci (con un comunicato affidato al suo ufficio stampa) e di Georgina Rodriguez, che pare non abbia accettato il cachet proposto dalla Rai.

C’è molta attesa anche per cover e duetti, che animeranno la serata del giovedì. I brani e le interpretazioni verranno valutati dalla sola orchestra e i voti ricevuti verranno sommati a quelli delle altre serate contribuendo, quindi, a comporre quella che sarà la classifica finale del Festival.

SANREMO 2020 DUETTI E COVER

I titoli delle cover e gli artisti abbinati sono stati resi noti dalla Rai. Durante la sessione di ascolti, Amadeus aveva dichiarato che i pezzi più richiesti sono stati quelli di Mia Martini. Ecco l’elenco completo:

Achille Lauro – Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa

Alberto Urso – La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni

Anastasio – Spalle Al Muro

Bugo e Morgan – Canzone Per Te

Diodato – 24 Mila Baci

Elettra Lamborghini – Non Succederà Più con Myss Keta

Elodie – Adesso Tu con Aeham Ahmad

Enrico Nigiotti – Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi

Francesco Gabbani – L’italiano

Giordana Angi – La Nevicata Del ’56

Irene Grandi – La Musica è Finita con Bobo Rondelli

Junior Cally – Vado Al Massimo con I Viito

Le Vibrazioni – Un’emozione Da Poco con Canova

Levante – Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Marco Masini – Vacanze Romane con Arisa

Michele Zarrillo – Deborah con Fausto Leali

Paolo Jannacci – Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Piero Pelù – Cuore Matto

Pinguini Tattici Nucleari – Medley Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna, Sarà Perchè Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore – Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista

Raphael Gualazzi – E Se Domani con Simona Molinari

Riki – L’edera con Ana Mena

Rita Pavone – 1950 con Amedeo Minghi

Tosca – Piazza Grande con Silvia Perez Cruz

Altri eventuali ospiti saranno comunicati tempestivamente, così come indicato sul sito dell’Ufficio Stampa Rai.

Colpisce la scelta di Achille Lauro che sicuramente attirerà più di una critica, ma anche quella di Elettra Lamborghini che ha scelto un brano che non ha mai partecipato al Festival di Sanremo. Riki, invece, ha scelto di cimentarsi con un brano del 1958, mentre Levante sarà accompagnata da Francesca Michielin e dalla raffinata Maria Antonietta. Sarà curiosa l’unione di due voci così diverse come quelle di Alberto Urso e Ornella Vanoni in un pezzo portato al Festival da Dionne Warwick e Tony Del Monaco, ma reso celebre dalla grande Mina.