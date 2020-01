Festival di Sanremo album. Il Festival è sempre più vicino. Dal 4 febbraio potremo ascoltare i brani dei 24 artisti in gara nella categoria Campioni e le 8 Nuove proposte e, nella stessa settimana, inizieranno ad uscire gli album legati a Sanremo 2020.

Andiamo a scoprire quindi le uscite in arrivo…

Sanremo 2020 Album

Achille Lauro

Titolo:

Data di uscita:

Alberto Urso

Titolo:

Data di uscita:

Anastasio

Titolo: Atto zero

Data di uscita: 7 febbraio

Bugo

Titolo: Cristian Bugatti

Data di uscita: 7 febbraio

Diodato

Titolo: Che vita meravigliosa

Data di uscita: 14 febbraio

Elettra Lamborghini

Titolo:

Data di uscita:

Elodie

Titolo: This is Elodie

Data di uscita: 7 febbraio

Tracklist: vedi qui

Enrico Nigiotti

Titolo: Nigio

Data di uscita: 14 febbraio

Eugenio in Via di Gioia

Titolo: Tsunami – Forse vi ricorderete di noi per canzoni come

Data di uscita: 31 gennaio (in digitale senza il brano di Sanremo) 7 febbraio fisico

Fadi

Titolo:

Data di uscita:

Fasma

Titolo:

Data di uscita:

Francesco Gabbani

Titolo: Viceversa

Data di uscita: 14 febbraio

Tracklist: vedi qui

Giordana Angi

Titolo: Voglio essere tua Sanremo 2020 Edition

Data di uscita: 7 febbraio

In aggiunta alla tracklist originale di Voglio essere tua saranno compresi in questa nuova versione Seconda pelle (brano scritto per Tiziano Ferro e contenuto nell’album Accetto miracoli) e gli inediti La tua eredità e Désolé.

Irene Grandi

Titolo:

Data di uscita:

Junior Cally

Titolo:

Data di uscita:

Le Vibrazioni

Titolo:

Data di uscita:

Leo Gassmann

Titolo: Strike

Data di uscita: 7 febbraio

Tracklist: vedi qui

Levante

Titolo: Magmamemoria MMXX

Data di uscita: 7 febbraio

La nuova edizione dell’album di Levante uscito ad ottobre scorso, il primo con una major, conterrà in aggiunta alla tracklist originale Tikibombom, il brano presentato al Festival, 4 bonus track e il live del Mediolanum Forum di Milano.

Marco Masini

Titolo: Masini + 1 30th Anniversary

Data di uscita: 7 febbraio

Marco Sentieri

Titolo:

Data di uscita:

Matteo Faustini

Titolo: Figli delle favole

Data di uscita: 7 febbraio

Michele Zarrillo

Titolo:

Data di uscita:

Paolo Jannacci

Titolo: Canterò Sanremo Edition

Data di uscita: 7 febbraio

In aggiunta alla tracklist originale il brano di Sanremo è l’inedito Musica è un fiume.

Piero Pelù

Titolo:

Data di uscita:

Pinguini Tattici Nucleari

Titolo:

Data di uscita:

Rancore

Titolo:

Data di uscita:

Raphael Gualazzi

Titolo:

Data di uscita:

Riki

Titolo:

Data di uscita:

Rita Pavone

Titolo:

Data di uscita:

Tecla Insolia

Titolo:

Data di uscita:

Tosca

Titolo:

Data di uscita: