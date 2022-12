Sangiovanni torna con “mon amie freestyle”. Malinconia e verità, un nuovo capitolo della sua maturazione artistica

Sangiovanni mon amie freestyle testo.

Il 29 novembre è tornato con nuova musica il giovane cantautore, tra i più ascoltati del 2022 grazie alla sua Farfalle, brano presentato in gara al Festival di Sanremo e diventata una hit certificata anche in Spagna nella versione in duetto con Aitana, Mariposas.

Scritto da Sangiovanni e Davide Grigolo. La produzione è di Zazu e Riccardo Scirè, questo pezzo di Sangiovanni continua il percorso di maturazione e apertura anche del suo lato più malinconico già esplorato con l’ultimo album, cadere volare (qui la nostra recensione).

Sangiovanni mon amie freestyle testo

Anche coi soci full booked

non mi cercare mai più

non ho più tempo per tutti

tutti gli amici perduti

che mi stanno ascoltando

nel loro letto disfatto

con una canna in mano

e una bottiglia d’alcol

Parlerò per chi odia il capitalismo

per chi non si sente capito

per tutti i ragazzi che come me volevano cambiare vita

per tutti i genitori in lacrime che non sanno aiutare

mia madre si è sbattuta tanto

ma alcuni non ce l’hanno neanche

Mon amie

dammi le parole per sorridere

dammi solamente due cartine per

fare una canna più grossa per due, per due

Per due, per due

Mon amie

dammi solamente due cartine per

metter dentro le nostre paranoie

e fare un’altra canzone per te eh eh eh

eh eh eh eh

Sincero

ho il cuore appeso

ti vedo spento

e per me è un peso

Lo stato comanda a bacchetta

tu sarai sempre la marionetta

schiavo di un mega sistema

di un caos nella testa

quando parliamo di sogni più grandi ci brillano gli occhi

faremo di tutto per portarlo avanti fino alla fine dei giorni

Io ci sarò

quando avrai bisogno di una mano sincera

quando avrai bisogno di poggiare la testa

quando la tua stessa vita ti starà stretta

Io ci sarò

Mon amie

dammi le parole per sorridere

dammi solamente due cartine per

fare una canna più grossa per due, per due

Per due, per due

Mon amie

dammi solamente due cartine per

metter dentro le nostre paranoie

e fare un’altra canzone per te eh eh eh

questa è per te