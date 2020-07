Qualche settimana dopo Nella Pancia della Balena, brano interpretato insieme ai The Kolors (ne abbiamo parlato Qui), è ora uscito il nuovo singolo di Samuel Heron Me ne batto R’ Belìn (Polydor – Universal Music Italy).

Il nuovo singolo è il primo di una trilogia di brani con il quale Samuel Heron ritorna ad una dimensione più umana. Racconterà le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a diventare la persona che è oggi.

Me ne batto R’ Belìn porta la firma dallo stesso Samuel Heron Costa ed è un pezzo in dialetto spezzino di reale impatto. Una ballad genuina in cui non manca il folklore popolare che ben accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale del giovane artista.

SAMUEL HERON ME NE BATTO R’ BELÌN

Il singolo si caratterizza per un’atmosfera avvolgente che da vita un racconto scandito dalla musica di una chitarra acustica suonata da Blanco, al secolo Andrea Gargioni.

Me ne batto R’ Belìn resta fin dal primo ascolto. Un ritmo in levare che fa da sfondo a un mood accattivante e una melodia che ricorda gli stornelli.

Il brano mette in risalto la capacità di Samuel Heron di raccontare storie con naturalezza. Una fusione tra una forma classica di cantautorato e un linguaggio mai banale da cui trapela quella modernità che si può ascoltare anche in un brano dal sapore popolare.

Me ne batto R’ Belìn è accompagnato da un videoclip concepito dallo stesso cantautore e diretto dal regista Jamie Robert Othieno, che ben rispecchia il mood del pezzo enfatizzando quel ritorno alla semplicità evocato dall’artista.