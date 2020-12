Sarà disponibile dal 1° gennaio il nuovo singolo di Samuel Cocoricò. Per l’occasione l’artista, fondatore e componente dei Subsonica, ha coinvolto l’amico Colapesce per il brano che lancerà ufficialmente l’album Brigata Bianca, che uscirà il prossimo 22 gennaio per Sony Music.

Il cantautore ha annunciato l’arrivo del singolo con un post sui social.

“A Capodanno Cocoricò! Cara Brigata Bianca inizieremo il 2021 insieme con una diretta social e allo scoccare della mezzanotte ascolterete ‘Cocoricò’ feat. Colapesce! Mi sembrava il momento giusto visto che la canzone racconta la storia di una nottata, trascorsa dai Subsonica insieme ai Bluvertigo, in riviera romagnola… Cocoricò sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1 gennaio 2021.”

SAMUEL COCORICÒ FEAT. COLAPESCE

Il brano arriva dopo il singolo Tra Un Anno, che a differenza del passato non è riuscito a conquistare l’airplay radio.

Cocoricò è stato scritto da Samuel, Colapesce e dal produttore Filippo Nardelli.

Il singolo sarà presentato in anteprima ai fan nella notte di San Silvestro durante un live in diretta streaming. Cocoricò ci immerge in un viaggio spazio-temporale dentro a un ricordo fatto di immagini e sensazioni, di abbracci, illusioni e gesti di una notte senza radici verso possibili futuri.

Il 22 gennaio l’album Brigata Bianca sarà pubblicato in digitale, in cd e in una speciale edizione in doppio vinile.