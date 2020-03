Salmo freestyle Nuovo rinascimento testo. Dopo Emis Killa (vedi qui) anche il rapper sardo ha deciso di veicolare attraverso i social il suo nuovo freestyle.

Già nei giorni scorsi il rapper ha pubblicato una serie di storie su Instagram per cercare di sensibilizzare i suoi fan invitandoli a rimanere a casa. Ora Salmo decide di comunicare con loro nel modo più congeniale… con la musica.

Salmo freestyle Nuovo rinascimento testo

Nella mia città

e pensa quanto sono stupido

Stupido come i tuoi amici fessi

aperitivo in cima alla collina dei cipressi

nascono gli incesti con i feti già infetti

infatti, fra’, i tuoi genitori son parenti stretti, o no?

A ‘sti pagliacci cola il trucco, merde

grazie a Dio non sono crucco, Merkel

colpo di tosse, do di petto

il flow che manda in terapia intensiva senza posti letto

torno a casa già Lebon al mic

questa è zona rossa ma non siamo in un fottuto night

disinformazione, clickbait

cambia la tua vita con un click, vai

torno da Milano (oh ma quando ci vediamo?)

Bro’ stammi lontano c’hai la peste

questi stanno in giro sembrano corsa campestre

poi ti svegli bianco con la faccia di Zio Fester

fra non fare il rapper se è tua madre che ti veste, o no?

paziente uno, sono impaziente

perché chi non sta al sicuro c’ha il quoziente intellettivo in culo

sono contento perché il vento fra’ non soffierà in eterno

risorgeremo, nuovo rinascimento