Salmo live: annunciata la data zero in attesa di San Siro (Biglietti)

Salmo live. Il 2019 di Salmo è stato a dir poco trionfale. Dopo una fine 2018 contrassegnata dall’uscita di Playlist (che ha ottenuto finora ben 4 dischi di platino), l’anno che sta per concludersi lo ha visto dal vivo in più occasioni, dal quale è nato Playlist live, pubblicato lo scorso 6 dicembre 2019 con l’aggiunta degli inediti Salmo 23 e Charles Manson (Buon Natale 2) feat. Lazza. Nel 2020 l’artista sarà impegnato in un tour internazionale e farà il suo esordio negli stadi. E’ stato, infatti, annunciata la data zero che si svolgerà allo Stadio Comunale di Bibione (Ve).

In attesa del live speciale dello Stadio San Siro di Milano del 14 giugno 2020 (Qui il nostro articolo), la data zero si svolgerà martedì 9 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (Ve). Si tratta della prova generale a porte aperte di uno show che ha tutte le carte in regola per entrare nella storia del rap italiano.

Nei giorni scorsi il cartellone che promuove Salmo live a San Siro è stato rimosso a Milano a causa di un’immagine ritenuta troppo forte. A proposito di ciò il rapper ha commentato così sui social:

“Il cartellone è stato segnalato e rimosso. Davvero vi spaventa così tanto il sangue finto? Eppure siamo bombardati da immagini forti ogni giorno, i vostri figli sparano e ammazzano gente nei video giochi e sono liberi di vedere su i social le peggiori brutalità! Ovviamente penserete sia l’ennesima mossa di marketing. Andatevene a fanculo.”

SALMO LIVE – LE DATE DEL 2020

Nel 2020 Salmo sarà protagonista di un ricco calendario live che lo porterà anche negli States in una tournée denominata Playlist Worldwide Tour.

Lunedì 16 Marzo 2020 – Spagna – Madrid @But

Martedì 17 Marzo 2020 – Spagna – Barcellona @Razzmatazz 2

Venerdì 20 Marzo 2020 – Svizzera – Lugano @Padiglione Conza

Domenica 22 Marzo 2020 – Svizzera – Zurigo @X-Tra

Martedì 24 Marzo 2020 – Svizzera – Losanna @Les Docks

Venerdì 27 Marzo 2020 – Francia – Parigi @La Boule Noir

Domenica 29 Marzo 2020 – Germania – Stoccarda @LKA

Martedì 31 Marzo 2020 – Germania – Monaco @Technikum

Giovedì 2 Aprile 2020 – Germania – Amburgo @Übel&Gefährlich

Sabato 4 Aprile 2020 – Belgio – Bruxelles @Le Madeleine

Lunedì 6 Aprile 2020 – Inghilterra – Londra @Electric Ballroom

Martedì 8 Aprile 2020 – Olanda – Amsterdam @Melkweg

Giovedì 9 Aprile 2020 – Lussemburgo – Lussemburgo @Rockhal Club

Mercoledì 22 Aprile 2020 – Stati Uniti – New York @Le Poisson Rouge

Venerdì 24 Aprile 2020 – Stati Uniti – Miami @Blackbird Ordinary

Lunedì 27 Aprile 2020 – Stati Uniti– Los Angeles @Whisky A Go-Go

Martedì 9 Giugno 2020 – Bibione (VE) @Stadio Comunale

Domenica 14 Giugno 2020 – Milano @Stadio San Siro

SALMO LIVE – DETTAGLI DATA MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020 BIBIONE (VE) @ STADIO COMUNALE

Apertura porte: 16:00

Inizio show: 21:00

Prezzi Biglietti

PIT 1: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

PIT 2: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Prato: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Tribuna centrale non numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

