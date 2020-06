Salmo live: ecco le nuove date a Bibione e allo Stadio San Siro di Milano

Salmo live… arrivano le nuove date negli stadi del “Profeta del rap” italiano.

Oggi giornata di grandi annunci per Vivo Concerti che ha riprogrammato molti dei suoi tour evento previsti per il 2020 e saltati a causa del Coronavirus.

E così, dopo il nuovo calendario del tour negli stadi di Tiziano Ferro (vedi qui), del live di Max Pezzali, e del tour Stadi di Ultimo (qui), arrivano le nuove date per i due live di Salmo… Stadio San Siro compreso.

Salmo Live 2021

Ecco le nuove date fissate per Salmo.

La data evento allo stadio San Siro di Milano, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, è riprogrammata per lunedì 12 luglio 2021.

L’attesissimo live sarà preceduto dalla data zero, prevista nuovamente per sabato 3 luglio 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, per maggiori informazioni www.vivoconcerti.com

SABATO 3 LUGLIO 2021

@STADIO COMUNALE, BIBIONE (VE)

@STADIO COMUNALE, BIBIONE (VE) LUNEDÌ 12 LUGLIO 2021

@STADIO SAN SIRO, MILANO

