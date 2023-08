Salmo costretto a fermarsi: “Ho un serio problema alla gola, ho avuto un mezzo collasso…”

Tra dischi, tour, ospitate e progetti collaterali sono cinque anni che Salmo non si ferma. Ora il rapper è costretto a farlo in quanto, come spiegato sui social, è il suo corpo a chiederglielo.

Cinque anni di fuoco dicevamo. A novembre del 2018 Salmo ha pubblicato l’album Playlist (7 dischi di platino) e da quel momento è entrato in uno Tsunami lavorativo che non si è mai arrestato sino ad oggi.

A dicembre dello stesso anno due grandi live nei palasport e, dopo la promozione del disco, è stata la volta di lanciare nell’estate 2019 Machete Mixtape 4 (4 dischi di platino), album che lo vede protagonista sia come rapper che come Producer.

A dicembre del 2019 Playlist è divenuto Playlist live, un progetto che raccoglie i brani del precedente disco nella versione realizzata per il tour più alcuni inediti.

E poi nuove ospitate nei brani di Nitro, Ghali, Dani Faiv, Vegas Jones, in Bloody Vinyl 3, Mace e Blanco e in un attimo siamo a ottobre del 2021, anno in cui Salmo lancia un nuovo disco di inediti, Flop.

Nel 2022 è la volta della colonna sonora composta per la serie Sky Blocco 181, interamente curata da Salmo, e quindi di nuovo in tour.

Il 2023 è iniziato con l’ospitata sulla nave attraccata in Liguria per il Festival di Sanremo e un nuovo tour estivo. Insomma, questo un sunto degli ultimi cinque anni del rapper. Non stupisce quindi lo stop forzato.

Salmo, le parole sui social

Reduce dal concerto di Ferragosto al Red Valley Festival di Olbia, Salmo ha scritto quanto segue:

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi.

Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!

Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi.”

Le prossime date del tour, fino al 2 settembre, sono state annullate.

21 agosto 2023 – Follonica, Parco Centrale

23 agosto 2023 – Romano D’ezzelino (Vicenza) Villa Cornaro

25 agosto 2023 – San Benedetto (AP), San.B Sound

27 agosto 2023 – Acri (Cosenza), Anfiteatro di Acri

31 agosto 2023 Palermo

2 settembre 2023 Catania

“Mi spiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore” ha scritto sui social.

L’attività live di Salmo dovrebbe riprendere a partire dal mese di settembre con questi appuntamenti: