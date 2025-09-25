Sally Cruz parla senza filtri dei propri mostri nel nuovo singolo “Stesso Rumore”

Sally Cruz: significato del testo del nuovo singolo Stesso Rumore.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia, Stesso Rumore è il nuovo singolo di Sally Cruz, che torna con un brano dal forte impatto motivo, in cui si mette totalmente a nudo, accompagnata da un ritmo incalzante e avvolgente.

Il brano è stato presentato in anteprima assoluta mercoledì 23 settembre sul palco dell’Unipol Forum di Assago (MI), in occasione della tappa meneghina del Radio Trilogy Tour 2025 di Rose Villain.

SALLY CRUZ, “STESSO RUMORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Crudo e diretto, Stesso Rumore è un brano di una sincerità disarmante, in cui Sally Cruz parla senza filtri dei propri mostri e delle proprie insicurezze, lasciando l’ascoltatore inerme.

“A volte basta una crepa per vedere un po’ di luce”.

IL TESTO

In attesa dell’uscita del brano, qui – di seguito – riportiamo un piccolo estratto del testo:

Mi son data sempre tutte le colpe

Ho sempre le tasche piene di forse

Sento i graffi dentro la mia voce

Cuore e pioggia

Hanno lo stesso rumore

Lo stesso rumore

Non senti il dolore

Calo gocce per sentirmi migliore

Una pillola

Un dottore che mi salva

Un angelo dal cielo sulla spalla

Non mi basta

Mi sono resa cieca

Con le mie ca**ate

Sono rimasta cenere

Per quante ne ho fumate

Ne fumo ancora dieci

Perché h l’ansia che mi sale

Non dormo anche stanotte

Perché continuo a pensare alla morte