Sally Cruz parla senza filtri dei propri mostri nel nuovo singolo “Stesso Rumore”

Sally Cruz: significato del testo del nuovo singolo Stesso Rumore.
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia, Stesso Rumore è il nuovo singolo di Sally Cruz, che torna con un brano dal forte impatto motivo, in cui si mette totalmente a nudo, accompagnata da un ritmo incalzante e avvolgente.
Il brano è stato presentato in anteprima assoluta mercoledì 23 settembre sul palco dell’Unipol Forum di Assago (MI), in occasione della tappa meneghina del Radio Trilogy Tour 2025 di Rose Villain.
SALLY CRUZ, “STESSO RUMORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Crudo e diretto, Stesso Rumore è un brano di una sincerità disarmante, in cui Sally Cruz parla senza filtri dei propri mostri e delle proprie insicurezze, lasciando l’ascoltatore inerme.
“A volte basta una crepa per vedere un po’ di luce”.
IL TESTO
In attesa dell’uscita del brano, qui – di seguito – riportiamo un piccolo estratto del testo:
Mi son data sempre tutte le colpe
Ho sempre le tasche piene di forse
Sento i graffi dentro la mia voce
Cuore e pioggia
Hanno lo stesso rumore
Lo stesso rumore
Non senti il dolore
Calo gocce per sentirmi migliore
Una pillola
Un dottore che mi salva
Un angelo dal cielo sulla spalla
Non mi basta
Mi sono resa cieca
Con le mie ca**ate
Sono rimasta cenere
Per quante ne ho fumate
Ne fumo ancora dieci
Perché h l’ansia che mi sale
Non dormo anche stanotte
Perché continuo a pensare alla morte