Sally Cruz torna con “Città Bruciata”, una traccia sospesa tra rabbia e malinconia

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 9 maggio, Città Bruciata (Island Records / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Sally Cruz che, dopo la pubblicazione di Dammi Un Senso Fino Alla Fine con Rose Villain, torna con una traccia sospesa tra rabbia e malinconia, in cui passa in rassegna la sequenza di domande esistenziali che ci si pone a cuore aperto in un momento di estrema vulnerabilità, al limite con l’autodistruzione.

Prodotto da Mike Defunto e Steve Tarta, il brano racconta dunque di quando ci si interroga sul senso più profondo delle cose, stretti nella morsa delle nostre emozioni e della sensazione di non riuscire a trattenere niente, con la grande potenza espressiva che ha sempre contraddistinto Sally Cruz, facendone una delle penne più interessanti della nuova scena.

SALLY CRUZ, “CITTà BRUCIATA”

Ad oggi Sally Cruz vanta quasi 120 mila 500 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più ascoltato è – senza alcun dubbio – La Notte feat thasup con poco più di 6 milioni di stream, Paranoia con Nitro con quasi 3 milioni 400 mila stream e Dammi Un Senso Fino Alla Fine feat Rose Villain con oltre 1 milione 850 mila stream.