"Amo scappare..." lo confessa Sàles nel singolo "Scapperò" fuori per BeatSound/ADA Music Italy

Scapperò è il nuovo singolo del cantautore salentino SÀLES fuori dal 13 gennaio scorso.

Il pezzo del 21enne Jacopo Sales arrangiato e prodotto da AlbicoccaStudio, esce per l’etichetta BeatSound ed è distribuito da ADA Music Italy.

Andiamo a scoprire cosa racconta il pezzo…

Con Scapperó Sàles vuole fuggire e prendere le distanze dalla solita storia d’amore. Come quando scappa suonando in qualsiasi strada d’Italia: oggi infatti lo potreste trovare per le vie di Lecce, domani a Milano mentre imbraccia la chitarra e addenta un panino.

I drammi dei vent’anni spesso lo sovrastano ma con questa canzone un po’ indie, un po’ pop, un po’ rock, un po’ “Sàles“, ha finalmente scelto di dare voce al suo desiderio di fuga. E lo spiega così:

“A volte sento il desiderio di scappare perché ciò che mi circonda è noioso e senza emozioni. In fondo le mie canzoni trattano storie che forse ho solo immaginato. Sogni che faccio di giorno perché la notte scrivo. Amo scappare sì, ma non dal mio quaderno, dalla mia penna e dalla mia sigaretta. Da tutto ma non dalla musica“.

Il videoclip è stato diretto da Giorgio Gabe e girato a Lecce. Lo interpretano lo stesso Sàles e dall’attrice Eleonora Papa.