Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino firmano insieme Arcipelaghi, un singolo scritto a sei mani che prende il via da un verso di John Donne: “Nessun uomo è un’isola”. Il brano esce per Sputnik Music Group, Gravità Edizioni e Lion Music, in distribuzione Altafonte.

Il pezzo parla di distanze e di rapporti che restano autentici dentro un’epoca dove i social e l’intelligenza artificiale hanno reso le relazioni più mediate e meno fisiche. Il titolo richiama l’idea che ognuno di noi sia un’isola, ma anche che le isole abbiano senso solo dentro un arcipelago: la separazione esiste, le connessioni pure. La citazione di John Donne diventa la chiave di lettura del brano.

La produzione è di Tia Snow e Matteo Gabbianelli dei KuTso, che lavorano su un suono a metà strada tra indie e pop elettronico, con chitarre, synth e una scrittura cantautorale che non si nasconde dietro la produzione. Il videoclip, girato a Playa del Medio, è diretto dai registi Artio e Bronny, e mette in scena l’amicizia tra i tre cantautori da cui è nata l’idea della collaborazione.

Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino: le date dell’Arcipelaghi Summer Tour 2026

Il singolo si accompagna a un tour estivo nazionale, l’Arcipelaghi Summer Tour, in continuo aggiornamento, tra festival, piazze ed eventi televisivi. Queste le date confermate al momento:

15 maggio – Release Party, Eufonica – Bologna

7 giugno – Centro Commerciale Leonardo – Imola

21 giugno – Nokep TV, Torino Outlet Village – Torino

28 giugno – Casole di Siena

3 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia

10 luglio – Piazza Matteotti – Massa Lombarda

7 agosto – Palasport – Ozzano dell’Emilia

5 settembre – Una Voce per l’Europa – Ferrara

8 settembre – Arena Camping Florenz – Lido degli Scacchi

11-13 settembre – Piazza del Popolo – San Giovanni in Persiceto

29 settembre – Ravenna Song Festival, Mercato Coperto – Ravenna

Chi sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino

Ruggero Ricci è un cantautore indie che lavora anche come vocal coach e art director per realtà legate allo scouting discografico. Da tre anni è giudice del talent televisivo Nokep Generation in onda su Sky e sul digitale terrestre. Ha aperto concerti, tra gli altri, di Michael Bolton, J-Ax, Carmen Consoli, Nomadi, Tony Boy, Elodie, Lazza e Shiva. È co-fondatore della M.E.I. Music Academy.

Nartico ha esordito in televisione tra Propaganda Live, Telethon e Porta a Porta. È entrato in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con il singolo Tempi Moderni e con Il Bologna in Champions League, diventato virale tra i tifosi del Bologna FC 1909. Dal 2024 fa parte della Nazionale Italiana Cantanti e dalla stagione 2025/2026 è nel cast di BellaMà di Pierluigi Diaco su Rai2. Ha scritto e prodotto brani per Saimon, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini e Stefania Orlando.

Fra Sorrentino è un rapper di Marino, in provincia di Roma, di origine sorrentina. Insieme al producer Matteo Gabbianelli dei KuTso ha pubblicato due album: Oro nel 2023 per Artist First e Si storia pe me nel 2025 per ADA Music. Nel 2024 ha vinto Emergenze Rock e il Premio MEI per IMAIE, ha aperto il concerto di Kid Yugi a Napoli ed è ospite fisso di BellaMà su Rai2. Nell’estate 2025 ha aperto i concerti di Alfa, Serena Brancale, Shiva, Lazza ed Elodie. È attualmente in tour teatrale con lo spettacolo Insieme – Il cammino inverso.