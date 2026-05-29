29 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Maggio 2026

Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino pubblicano “Arcipelaghi”: il singolo a sei mani ispirato a John Donne

Il brano è ispirato al verso di John Donne "Nessun uomo è un'isola". Produzione di Tia Snow e Matteo Gabbianelli dei KuTso.

News di All Music Italia
Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino in una scena estiva per il singolo Arcipelaghi
Condividi su:

Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino firmano insieme Arcipelaghi, un singolo scritto a sei mani che prende il via da un verso di John Donne: “Nessun uomo è un’isola”. Il brano esce per Sputnik Music Group, Gravità Edizioni e Lion Music, in distribuzione Altafonte.

Il pezzo parla di distanze e di rapporti che restano autentici dentro un’epoca dove i social e l’intelligenza artificiale hanno reso le relazioni più mediate e meno fisiche. Il titolo richiama l’idea che ognuno di noi sia un’isola, ma anche che le isole abbiano senso solo dentro un arcipelago: la separazione esiste, le connessioni pure. La citazione di John Donne diventa la chiave di lettura del brano.

La produzione è di Tia Snow e Matteo Gabbianelli dei KuTso, che lavorano su un suono a metà strada tra indie e pop elettronico, con chitarre, synth e una scrittura cantautorale che non si nasconde dietro la produzione. Il videoclip, girato a Playa del Medio, è diretto dai registi Artio e Bronny, e mette in scena l’amicizia tra i tre cantautori da cui è nata l’idea della collaborazione.

Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino: le date dell’Arcipelaghi Summer Tour 2026

Il singolo si accompagna a un tour estivo nazionale, l’Arcipelaghi Summer Tour, in continuo aggiornamento, tra festival, piazze ed eventi televisivi. Queste le date confermate al momento:

  • 15 maggio – Release Party, Eufonica – Bologna
  • 7 giugno – Centro Commerciale Leonardo – Imola
  • 21 giugno – Nokep TV, Torino Outlet Village – Torino
  • 28 giugno – Casole di Siena
  • 3 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia
  • 10 luglio – Piazza Matteotti – Massa Lombarda
  • 7 agosto – Palasport – Ozzano dell’Emilia
  • 5 settembre – Una Voce per l’Europa – Ferrara
  • 8 settembre – Arena Camping Florenz – Lido degli Scacchi
  • 11-13 settembre – Piazza del Popolo – San Giovanni in Persiceto
  • 29 settembre – Ravenna Song Festival, Mercato Coperto – Ravenna

Chi sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino

Ruggero Ricci è un cantautore indie che lavora anche come vocal coach e art director per realtà legate allo scouting discografico. Da tre anni è giudice del talent televisivo Nokep Generation in onda su Sky e sul digitale terrestre. Ha aperto concerti, tra gli altri, di Michael Bolton, J-Ax, Carmen Consoli, Nomadi, Tony Boy, Elodie, Lazza e Shiva. È co-fondatore della M.E.I. Music Academy.

Nartico ha esordito in televisione tra Propaganda Live, Telethon e Porta a Porta. È entrato in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con il singolo Tempi Moderni e con Il Bologna in Champions League, diventato virale tra i tifosi del Bologna FC 1909. Dal 2024 fa parte della Nazionale Italiana Cantanti e dalla stagione 2025/2026 è nel cast di BellaMà di Pierluigi Diaco su Rai2. Ha scritto e prodotto brani per Saimon, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini e Stefania Orlando.

Fra Sorrentino è un rapper di Marino, in provincia di Roma, di origine sorrentina. Insieme al producer Matteo Gabbianelli dei KuTso ha pubblicato due album: Oro nel 2023 per Artist First e Si storia pe me nel 2025 per ADA Music. Nel 2024 ha vinto Emergenze Rock e il Premio MEI per IMAIE, ha aperto il concerto di Kid Yugi a Napoli ed è ospite fisso di BellaMà su Rai2. Nell’estate 2025 ha aperto i concerti di Alfa, Serena Brancale, Shiva, Lazza ed Elodie. È attualmente in tour teatrale con lo spettacolo Insieme – Il cammino inverso.

All Music Italia

Articoli più letti

J-Ax, Mara Sattei con Enrico Nigiotti e Noemi tra i protagonisti del New Music Friday del 29 maggio 2026 1

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 2

Irama a San Siro nel 2026: il concerto più grande della sua carriera
Elisa annuncia il concerto Soundtrack Live ’97-’27 a Campovolo previsto per settembre 2027 3

Elisa sceglie Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 5

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Collage degli ex allievi di Amici 25 con brani in airplay radio: Lorenzo Salvetti, Angie, Elena D'Elia, Cate Lumina, Plasma, Gard 6

Amici 25 in radio: a parte Elena su RTL 102.5, sono le regionali a supportare i brani dei cantanti
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 7

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 8

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Fabrizio Moro sarà a Tor Vergata
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 9

Noemi, "Tu cosa fai questa sera": testo, significato e la nuova versione di sé
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.