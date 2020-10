E’ uscito il nuovo singolo di Roshelle 00:23, che inaugura un nuova fase nella carriera della giovane artista. Nei giorni scorsi è stata annunciata la firma con Island Records e il nuovo accordo manageriale con Shablo.

Ora, a poco meno di un anno da Rosa Naturale feat. Emis Killa (ne abbiamo parlato Qui), arriva un brano che unisce la vocalità delicata tipica del contemporary R&B a un rappato aggressivo e sincopato.

Il testo, scritto dalla stessa Roshelle, si caratterizza per un linguaggio diretto e ricco di metafore evocative e racconta gli alti e bassi di una storia d’amore. Un’esperienza che l’artista utilizza come espediente narrativo per parlare della sua crescita e dei sentimenti in generale, che spesso ci spingono a scegliere direzioni inaspettate.

La produzione di Andry the Hitmaker regala un beat che spazia tra le atmosfere trap e minimali del ritornello a quelle soul, intime e sommesse della strofa.

ROSHELLE 00:23 – IL TESTO

Uh oh Gesù

Calma piatta e bum uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Uh oh Gesù

Calma piatta e bum uh

Oh Andry

Mezzanotte e ventitrè

Sale in macchina con me

Lei mi prende veramente

Mi bacia ma so già che mente

Troppo e mi

Perdo il fuoco

Mi innamorerei

Sento dentro spesso un vuoto

Dimmi che non te ne vai

Così comincia la storia

Mi piace una tipa che

Pelle un po’ scura una mora

Gira soltanto con me

Pescata tra tante

Col disco volante

La porto su in tana ehi

Piano sorseggia una coca

Habla de su vida loca

Uh oh Gesù

Calma piatta e bum uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Uh oh Gesù

Calma piatta e bum uh

Lei sceglie l’obbligo

Piuttosto che la verità

Non farmi piangere

O il mio soul mi vendicherà

Cade la grandine

Sul tetto della bla bla car

Io te l’avevo detto

Rosh è calamità

Non so cosa mi succede uh

Tu mi guidi come una Mercedes

E ci vediamo anche domani dai va bene

Ma solamente perché tu mi prendi bene

Così finisce la storia

Di me e questa tipa che

Pelle un po’ scura una mora

Fingeva di stare con me

Se penso a com’ero

Io non ti vedevo come sei davvero

E adesso penso meno male

Torno alla vita normale

Uh oh Gesù

Calma piatta e bum uh

Noi quaggiù

Jumping on the roof

Oh Gesù

Calma piatta e bum uh