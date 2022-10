Riff di chitarra, basso 808 potente e voce ipnotica per “Rari”, il nuovo singolo di Rose Villain

Rose Villain Rari testo del nuovo brano. Dopo il successo del singolo Michelle Pfeiffer con Tony Effe, arriva nuova musica per una delle artisti più interessanti della nuova scena urban italiana.

È fuori da venerdì 7 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy, Rari, singolo prodotto da SIXPM e Hendric “HNDRC” Buenck. Un brano in cui la voce di Rose Villain si inserisce perfettamente con due strofe bouncy ed un ritornello instant-anthem, tra un riff di chitarra e un basso 808 molto potente.

La storia di Rose Villain è molto interessante…

Rose è nata a Milano ma si è poi trasferita a New York. È un’artista dalle mille sfumature: cantante, autrice, regista, ballerina e producer. È cresciuta ascoltando Prince e ha iniziato a scrivere ispirata dai Nirvana, i Rolling Stones e Johnny Cash arrivando poi a scoprire il rap con Biggie e Tupac.

Importante nella sua formazione anche la lettura (Edgar Allan Poe su tutti). Studia criminologia e mette su una band punk, The Villains, prima di trasferirsi a Hollywood dove frequenta il Musicians Institute.

Il debutto discografico avviene con il singolo Get The Fuck Out Of My Pool prodotto dal producer, e suo compagno, SIXPM e pubblicato da Machete.

Dopo la firma con la Republic Records e diversi singoli in inglese nel 2020 debutta in italiano con un nuovo progetto targato Machete e firmato da Sony Music Italy.

Rose Villain Rari testo e audio

Voglio andare in giro su una Rari

per fare l’occhiolino con i fari

a quella stronza delle elementari

che mi diceva “Sai, niente è quello che vali”

Rari, Rari

Non ci sei mai nei miei pensieri, babe

come stai? Me lo sono chiesto mai

troppo busy, una costola rotta

con il Poltergeist sempre una lotta

se mi chiami non trovi risposta

se mi vuoi non mi trovi mai

Ne voglio una tutta rossa per quando mi sento sexy

e una tutta bianca per quando mi sento happy

ed una tutta nera così investo il mio ex, ehy

mi vedi, cambi colore anche te

Voglio andare in giro su una Rari

per fare l’occhiolino con i fari

a quella stronza delle elementari

che mi diceva “sai, niente è quello che vali”

Poi non ti lamentare se non ti dò un passaggio

perché dov’eri quando mi serviva un passaggio

Tutta fatta fuori dal Classic

non perdono, non sono elastic

non mi lasci lì aspettarti

quando ti mando a fancxxo poi piangi

Ne voglio una tutta rossa per quando mi sento sexy

e una tutta bianca per quando mi sento happy

ed una tutta nera così investo il mio ex, ehi

mi vedi, cambi colore anche te

Voglio andare in giro su una Rari

per fare l’occhiolino con i fari

a quella stronza delle elementari

che mi diceva “sai, niente è quello che vali”

Vieni a fare un giro sulla Rari

hai ragione, noi non siamo uguali

plano sulla city con le Rari

mentre tu perdi il tuo tempo a far lettere online

Ne voglio una per chiudermi dentro così mi protegge

che a volte le parole sono peggio delle frecce

e una baby per quando mi va di fare flex, ehy

chi se ne frega, poi che male c’è

Voglio andare in giro su una Rari

per fare l’occhiolino con i fari

a quella stronza delle elementari

che mi diceva “sai, niente è quello che vali”

Hai ragione, noi non siamo uguali

plano sulla city con le Rari

mentre tu perdi il tuo tempo a far lettere online

Rari, Rari

Foto di copertina di Kate Biel