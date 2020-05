Rose Villain: desiderio e possessione nel nuovo singolo “Il Diavolo Piange”

E’ uscito per Arista / Sony Music Italy Il Diavolo Piange, il nuovo singolo di Rose Villain.

Si tratta di un pezzo trap con influenze cloud rap che parla di desiderio e possessione.

Il brano è stato scritto da Rose nell’home-studio di New York, mentre la produzione è curata da Sixpm, usando synth analogici vintage e 808 distorte.

Il Diavolo Piange arriva dopo Bundy, il primo pezzo in italiano dell’artista, prodotto da Young Miles (Ne abbiamo parlato Qui).

Il brano è accompagnato da un video dai toni cupi, ma da cui si evince una approfondita ricerca stilistica. In Bundy l’hard/trap si fonde con l’elettronica ed è la perfetta cornice per una presentazione del nuovo progetto targato Machete.

ROSE VILLAIN

Rose Villain, cantante, autrice, regista, ballerina e producer, è nata a Milano e poi si è trasferita a New York.

I suoi primi idoli sono stati Prince, i Nirvana, i Rolling Stones e Johnny Cash, prima di spostarsi sul rap e sugli dei Biggie e Tupac.

Da adolescente milita nella band band punk The Villains. Poi, sempre più interessata alla musica, prima si trasferisce a Hollywood e si iscrive al Musicians Institute, e, successivamente, continua il suo percorso a New York.

Il debutto di Rose Villain è con il singolo Get The Fuck Out Of My Pool, prodotto dal producer SIXPM e pubblicato da Machete.

Nel 2018 pubblica il singolo Funeral Party, a cui segue nel 2019 Swoop!, brano prodotto da Sidney Swift che riprende il classico dei Tag Team Whoomp! (There It Is).

La sua composizione si caratterizza per una visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un thriller.