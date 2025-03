Rondine pubblica l’album d’esordio: 12 brani e 5 featuring per raccontarsi

RONDINE, il giovane cantautore romano classe 2005 già noto al grande pubblico anche come autore di diversi brani per Amici (da Rossofuoco di Mida all’ultimo inedito di Luk3), pubblica il suo primo album, omonimo.

Questo primo disco è prima di tutto un manifesto identitario: dodici tracce che raccontano chi è, da dove viene e cosa vuole diventare. Tommaso Santoni, questo il suo vero nome, ha scelto come nome d’arte Rondine perché racchiude in sé l’idea di libertà, di movimento, di ritorno alle radici.

rondine, un album di debutto personale e generazionale

In uscita venerdì 4 aprile per Columbia Records/Sony Music, Rondine è il racconto di una generazione che cerca di trovare la propria voce in mezzo alle ansie, alla crescita, alle relazioni complicate. Un disco che nasce da un bisogno autentico di esprimersi, tra scorci di vita romana, poesie quotidiane e una scrittura immediata ma mai banale.

Cresciuto a Villa Fiorelli, tra i cori dell’Olimpico e le letture di Leopardi, Rondine unisce nel suo percorso musicale le influenze del pop italiano più tradizionale (Ramazzotti, Ferro) con la forma-canzone cantautorale.

Collaborazioni e tracklist

L’album è arricchito da cinque collaborazioni, tutte nate da rapporti umani e artistici:

mew in Il buio: “Ho lavorato con lei su diversi brani e avere la sua voce qui è stato naturale”

in Il buio: “Ho lavorato con lei su diversi brani e avere la sua voce qui è stato naturale” Quentin40 in Per sempre (Roma): un omaggio comune alla Capitale

in Per sempre (Roma): un omaggio comune alla Capitale Enrico Nigiotti in Fermare l’età: un dialogo tra due generazioni

in Fermare l’età: un dialogo tra due generazioni Mazzariello in Prima di dormire: un brano intimo, dolce e notturno

in Prima di dormire: un brano intimo, dolce e notturno Tancredi in Fino a spegnerti: la traccia conclusiva del progetto

Alla produzione hanno lavorato Marco Paganelli, Gianmarco Grande, Kyv, Matteo Milita, Marta Venturini e Dema.

A seguire la tracklist del disco che trovate in pre-order qui.

La mia verità Lontano da tutto Il buio (feat. mew) Prendimi sul serio Per sempre (Roma) (feat. Quentin40) Borderline Fermare l’età (feat. Enrico Nigiotti) Prima di dormire (feat. Mazzariello) Chi l’avrebbe mai detto Ponte di Messina Fino a spegnerti (feat. Tancredi) Facciamo finta che

Ricordiamo che Rondine è stato inoltre scelto da Amazon Music come uno dei tre artisti italiani del programma Breakthrough 2024, dedicato ai talenti emergenti.