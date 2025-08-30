Romina Falconi tra lacrime, clown e ironia nera: Sono felice è il nuovo singolo da Rottincuore

Romina Falconi Sono felice testo e significato: la cantautrice romana torna in radio con yn nuovo singolo estratto da Rottincuore, il concept album che sarà protagonista anche dei suoi prossimi live con band previsti per il mese settembre.

La Falconi presenterà dal vivo Rottincuore con la sua band “i Disumani” (Niccolò Savinelli – chitarre e tastiere; Nello Savinelli – batteria; Fil Colombari – basso).

Ecco le date ufficiali:

19 settembre 2025, ore 21:00 – Largo Venue, Roma (Via Biordo Michelotti, 2) ￼

21 settembre 2025, ore 21:00 – Magazzini Generali, Milano (Via Pietrasanta, 16) ￼

Organizzati da Freak & Chic e Barley Arts, questi concerti saranno una performance intensa e intima, in cui l’artista darà voce al concept del suo nuovo album con energia e profondità – un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nel suo universo emotivo e visivo

Rottincuore non è solo un disco, ma un viaggio nella psiche umana.

Il terzo album di Romina Falconi si presenta come un concept lucido e spietato, una raccolta di tredici brani che danno voce a peccatori, anime imperfette, antieroi dell’anima. Ogni canzone scava in una fragilità, un vizio, una sindrome o un pensiero che difficilmente trova spazio nei testi pop contemporanei.

Romina Falconi compone, interpreta e guida questo percorso con uno stile che unisce pop, rock ed elettronica, mescolando ironia, analisi e narrazione emotiva. Il risultato è un lavoro multidisciplinare in cui musica, illustrazione e scrittura convivono, e che si è espando attraverso iniziative collaterali come un magazine, il Rottocalco, e un Disco-film.

romina falconi – Il significato di Sono felice

Sono felice è una bugia detta a denti stretti. Un’armatura che si indossa ogni giorno per sopravvivere, anche quando l’anima è a pezzi. Il nuovo singolo di Romina Falconi, scritto con Roberto Casalino e prodotto da Giuseppe D’Albenzio, Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli, è il manifesto più amaro e disilluso di un’intera generazione che si è abituata a fingere benessere per non perdere l’equilibrio.

In una società che impone sorrisi forzati e positività tossica, Romina Falconi veste i panni di una “cheerleader all’inferno”, come lei stessa la definisce: “Questo brano parla di chi ha trasformato la positività in un’armatura troppo stretta: il dolore travestito da entusiasmo, perché altrimenti ci si perde”. Il clown triste, la reginetta spezzata, la Pollyanna che finge per tenere tutti a galla: Sono felice è tutto questo e molto di più. Un brano in bilico tra cinismo e delicatezza, tra liberazione e naufragio.

Il finale, in cui la risata si confonde con il pianto, è il vero colpo di scena. “Sul finale ride e non si capisce se sia sprofondamento o liberazione, ma forse non importa”, dice Romina. Una riflessione sulla resilienza travestita da autoinganno. E su quanto costi davvero restare in piedi quando si è a terra.

Testo di Sono felice

Ultim’ora

Sfiorata la tragedia al circo itinerante Rottincuore

La donna cannone

È stata accidentalmente catapultata nella gabbia dei coccodrilli

Si sospetta un complotto orchestrato dalla stessa vittima

Per proclamarsi martire

Sentiamo la sua versione

E adesso parlo io, che ho tante crepe qui nel petto

I giapponesi sanno tutto, mettono l’oro a un vaso rotto

Lo voglio fare pure io, ma non basterà un lingotto

Io avrei spaccato il mondo, ma il mondo ha spaccato il mio stronzo vasetto

Ti ringrazio dopotutto, che ogni ferita è una gran scuola

So così vivere d’assenze che c’ho fatto una carriera

Rivoglio la bottiglia piena, rivoglio l’innocenza scеma

Rivoglio me prima di te

Non lo so cosa ho dentro

Non lo so е non mi importa, tanto

È felice chi ci crede e io credo sempre a tutto

Devi abbattermi per dirmi: “Ti ho distrutto”

Guarda che sono felice

E guarda qui che pace

Perché ti voglio togliere tutto

Pure la prova che ti ho amato tanto

Ma io sono felice

Chi ha visto mai la pace?

Se intorno a me tutto crolla di nuovo

Sai cosa faccio? Ammiro il cielo

Io sì che sto da Dio, che ci credo da impazzire

Io che avevo così sete che ho lanciato giù il bicchiere

Sto benissimo e siccome non potrò cambiare cuore

Non potrò fare altro che cambiare versione

E tu cosa ti credevi, di trovarmi stesa a terra?

I Rottincuore come me ci sanno fare con la guerra

E sbagliare, ho sbagliato, di me resta ogni peccato

A volteggiare come piume a vuoto

Non lo so cosa ho dentro

Non lo so e non mi importa, tanto

È felice chi ci crede e io credo sempre a tutto

Devi abbattermi per dirmi: “Ti ho distrutto”

Guarda che sono felice

E guarda qui che pace

Perché ti voglio togliere tutto

Pure la prova che ti ho amato tanto

Ma io sono felice

Chi ha visto mai la pace?

Se intorno a me tutto crolla di nuovo

Sai cosa faccio? Ammiro il cielo

Dal mondo ho avuto il peggio e mi è pure piaciuto

Non la meritavo la mia sensibilità

Adesso guarda qua come mi son ridotta

Per la felicità

Guarda che sono felice

E guarda qui che pace

Perché ti voglio togliere tutto

Pure la prova che ti ho amato tanto

Ma io sono felice

Chi ha visto mai la pace?

Se intorno a me tutto crolla di nuovo

Sai cosa faccio? Ammiro il cielo

Foto di copertina di Ilario Botti