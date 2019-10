Romina Falconi Buona vita arrivederci testo e video del nuovo singolo della cantautrice romana estratto dall’album Biondologia, il primo ad uscire ufficialmente con la nuova etichetta discografica dell’artista, la Mescal.

Nei giorni scorsi la cantautrice romana ha annunciato una serie di appuntamenti previsti per i prossimi mesi (vedi qui), dal ritorno del Centro d’Ascolto – Reparto Biondologia in diverse città italiane al concerto di chiusura dell’Indie Pride passando per la partecipazione in qualità di unico ospite musicale ai Macchianera Awards 2019.

Ma non solo, previsti anche due concerti nel 2020 a Roma e Milano le cui prevendite sono già state aperte.

Nel frattempo è in radio da oggi il nuovo singolo estratto da Biondologia, Buona vita arrivederci, canzone in cui Romina Falconi affronta con il suo linguaggio inconfondibile il tema della fine di un’amore e della conseguente rinascita perchè, diciamoci la verità, chi di noi dopo una brutta storia finita male, non ha augurato almeno per un attimo il peggio all’altra persona?

Il brano è accompagnato da un videoclip girato da Luana Corino.

Nel video Romina, grande amante dei grandi artisti del passato, da Massimo Troisi a Pasolini, omaggia Anna Magnani in Mamma Roma con uno stornello declinato in chiave ironica..

ROMINA FALCONI BUONA VITA ARRIVEDERCI TESTO E VIDEO

Buona vita arrivederci, a chi va via

e mi libera per sempre

a chiunque perdona però

io non sono chiunque

non sopporto che io sto da schifo

tu stai meglio di me.

Buona vita arrivederci, amica mia

finirà l’allegria del gin tonic

e mi serve sfogarmi, mi serve una farmacia

e se vuoi io ti parlo di fedeltà

ma sono tutte brutte verità.

Io ti auguro tutto il meglio ma

io ti auguro tutto il meglio ma

mi dicevi “non vivo senza te”

e allora perché non crepi?

Perché non piangi per me

perché non piangi per me

mi dicevi “non so stare senza te”

e allora perché stai bene?

Buona vita grande padre

coi tuoi traumi ci scrivo tre album

ero io la tua bambina, forse

Mi hai tradito tu, prima degli altri,

ti meriti un premio

e che il tempo guarisce lo so ma

non sempre io ci credo

Buona vita grande amore,

fanculo a te tu non sei più il mio

rifugio mi dissocio da chi è a suo agio

con tutti i suoi ex

se vuoi io ti parlo d’amore ma

sono tutte brutte verità.

Io ti auguro tutto il meglio ma

io ti auguro tutto il meglio ma

mi dicevi “non vivo senza te”

e allora perché non crepi?

Perché non piangi per me

perché non piangi per me

mi dicevi “non so stare senza te”

e allora perché stai bene?