Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato a parlare per spiegare agli italiani il nuovo decreto e, ancora una volta, poche parole sono state dette a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Parole che hanno suscitato la pronta risposta di Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana.

Il Presidente Conte infatti, parlando degli artisti italiani, ha pronunciato la frase “Per i nostri artisti che ci fanno divertire…”

Questa frase è risultata a tutti molto superficiale, in quanto è andata, probabilmente involontariamente, a sminuire il ruolo degli artisti nella cultura italiana, gli introiti che questi settori generano, la maestranze dello spettacolo che, come più volte sottolineate, sono lavoratori come tutti che meritano rispetto.

In ogni caso Conte ha iniziato a dimostrare un minimo di attenzione per il settore cultura. Ecco le sue parole:

“Per il settore cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che fanno tanto divertire e ci fanno tanto appassionare. Per gli iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni di contributi nel 2019 arriverà l’indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio e creiamo anche un fondo cultura con la dotazione di 50 milioni per il 2020 finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale…”

La risposta di Roberto Razzini

Ecco la risposta che il capo della divisione italiana di Warner Chappell, ultimamente molto attivo sui media per cercare di smuovere le acque e attirare l’attenzione sulle difficoltà del mondo dello spettacolo, ha postato sulle proprie pagine social: