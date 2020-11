Uscirà il 27 novembre l’album dal vivo di Roberto Casalino Il Fabbricante Di Ricordi Live (Casakiller / Artist First). Si tratta di 14 brani registrati durante il concerto-evento che ha tenuto all’Auditorium Conciliazione di Roma. Arricchisce il progetto la versione in studio di Cullami, portato al successo da Emma.

Il 23 novembre 2019 si tenne a Roma un concerto imperdibile. Un sold out che vide la partecipazione straordinaria di Alessandra Amoroso.

Si chiude così il viaggio de Il Fabbricante di Ricordi, pubblicato il 13 settembre 2019, album celebrativo dei 10 anni di carriera d’autore in cui Roberto interpreta in una nuova veste alcuni dei grandi successi scritti per gli artisti della scena musicale italiana. Nel disco anche duetti con gli stessi interpreti per cui ha scritto le sue canzoni, come Emma, Fedez, Giusy Ferreri e Alessandra Amoroso.

“L’intento principale di questo disco, oltre a immortalare un momento indimenticabile per il mio percorso artistico e di vita personale, è quello di far rivivere nel cuore dell’ascoltatore quelle emozioni uniche che si provano assistendo a un concerto.

È un momento storico in cui la condivisione e il contatto sono messi a dura prova: tutti noi non vediamo l’ora di tornare a cantare a squarciagola sopra e sotto un palco. E di farlo in totale sicurezza. Non è stato semplice scegliere quali canzoni inserire in questo disco tra le tantissime in scaletta.

Di certo non potevano mancare i due duetti con la mia amica Alessandra, che ha inondato d’amore e di entusiasmo tutto il pubblico presente all’Auditorium Conciliazione.

Così come non poteva mancare ‘Cullami’, un brano che ho scritto tanti anni fa e che ha interpretato Emma. La propongo in una versione in studio col solo ausilio di un pianoforte, riportando all’essenza e all’intimità ogni singola parola. Una dichiarazione d’amore verso la propria famiglia, vicina o lontana che sia.

‘Ritrovar la pace solamente tra le braccia tue’: perché gli abbracci, ora più che mai, hanno un loro peso specifico.”