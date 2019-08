Ormai è sempre più vicina la pubblicazione del nuovo album di Roberto Casalino Il Fabbricante di Ricordi, disco in uscita per Casa Killer con distribuzione Artist First.

Un album che ripercorrerà una carriera in bilico tra il cantautorato e la scelta di affidare dei brani diventati vere e proprie hit ad altri artisti.

Il 13 settembre sarà il giorno dell’uscita del disco, un album che sarà arricchito da duetti con Fedez, Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri ed Emma, tutti artisti a cui Roberto ha prestato la sua penna nel corso degli anni.

Nell’attesa l’artista ha svelato sui propri profili social la cover e le date instore. Per conoscere tracklist e le canzoni in cui Casalino duetterà con gli artisti ospiti bisognerà aspettare invece ancora una settimana, giorno più, giorno meno.

Come già raccontato nell’intervista rilasciata nelle scorse settimane al nostro Fabio Fiume (disponibile Qui), nell’album saranno presenti 13 brani composti tra il 2008 e il 2018.

Già il primo singolo Diamante Lei e Luce Lui (Qui il nostro articolo), uscito il 28 giugno, ha fatto capire quale sarà la strada sonora che Roberto Casalino sta intraprendendo, ovvero il riportare le canzoni donate ad altri al suono originario con cui sono state composte.

L’album di Roberto Casalino Il Fabbricante di Ricordi è stato prodotto e arrangiato da Marta Venturini e dal cantautore stesso.

L’artwork è stato creato da Marco Ontano con foto di Chiara Mirelli.

ROBERTO CASALINO IL FABBRICANTE DI RICORDI – INSTORE TOUR

Ven 13/09 Latina Feltrinelli via Diaz – showcase acustico e firmacopie

Sab 14/09 Torino Mondadori Bookstore via Monte di Pietà – solo firmacopie

Dom 15/09 Milano Mondadori Megastore via Marghera – showcase acustico e firmacopie

Lun 16/09 Napoli Mondadori Bookstore Piazza Vanvitelli – showcase acustico e firmacopie

Mar 17/09 Bari Feltrinelli via Melo – showcase acustico e firmacopie

Mer 18/09 Roma Feltrinelli Appia Nuova – showcase acustico e firmacopie

Immagini tratte dai Social di Roberto Casalino