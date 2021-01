Roberto Angelini: un delicato e inatteso ritorno con il singolo “Incognita”

E’ uscito per FioriRari (con distribuzione Believe) Incognita, il nuovo singolo di Roberto Angelini. Il brano arriva a quasi 10 anni dal suo ultimo lavoro ed è il primo tassello di avvicinamento al suo prossimo album di inediti.

Dal 2011 a oggi Roberto Angelini, pur non avendo pubblicato nessun nuovo album, non è comunque mai stato fermo. Collaborazioni con moltissimi artisti, tra cui la co-produzione dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi Tradizione e Tradimento e il lavoro di produttore del primo disco di Margherita Vicario.

Sono passati vent’anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Il Signor Domani, brano che lo ha consacrato grazie alla conquista del Premio della Critica. Due anni dopo, invece, uscirono i fortunati singoli GattoMatto e La Gioia del Risveglio.

Così Roberto Angelini descrive Incognita.

“’Incognita’ nasce da un giro di chitarra figlio di alberghi e camerini frequentati durante il tour di ‘Ecco’ di Niccolò Fabi nel 2013. È figlio della mia grande passione per Nick Drake e prende spunto da una particolare accordatura che il cantante inglese usava frequentemente. ‘Incognita’ è rimasta negli hard disk per qualche anno e al momento di comporre una valida rosa di brani per il mio nuovo disco, mi è sembrata perfetta per iniziare il percorso. La continua ricerca di sé, l’assenza di sicurezze, l’incognita romantica che, da sempre, è la scintilla che accende il processo creativo. Rappresenta benissimo quello che sono e che ho fatto in questi anni e possiede la giusta delicatezza per essere l’inizio di un viaggio che sarà, canzone dopo canzone, molto più complesso.”

Il brano è accompagnato da un lyric video animato realizzato da Gianluca Maruotti.

ROBERTO ANGELINI – INCOGNITA – TESTO

Testo e Musica di Roberto Angelini

Se anche tu stai come me

Ti stringi e stendi come me

E ti rincorri come me

E ti ritrovi avvolte

Cosa mi gira nella testa

è un’incognita

Una melodia che passa e non si fermerà

La scia di un aereo che fa a metà

Il cielo sopra la città

E poi di notte cosa fai

Insegui un angelo anche tu

E sai che lo incontrerai

Appena non lo cerchi più

Cosa mi gira nella testa

è un’incognita

Una melodia che passa e non si fermerà

La scia di un aereo che fa a metà

Il cielo sopra la città

E di te cosa mi resta

Io non lo so

Un biglietto nella tasca dopo lo show

Un bacio sulle labbra che non scorderò

Io no io no io no io no

E di te cosa mi resta

Io non lo so

Un biglietto nella tasca dopo lo show

Un bacio sulle labbra che non scorderò

Io no io no io no io no

Foto di Simone Cecchetti