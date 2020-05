Rita Pavone pubblica raRità! doppio vinile in edizione limitata

Dal 15 maggio Rita Pavone lancia l’album raRità! (BMG) su vinile bianco in edizione limitata.

Doppio vinile con 27 brani (dall’omonimo CD), contente la hit sanremese Niente (Resilienza 74), firmata dal figlio Giorgio Merk, e 3 bonus track.

Rita Pavone non ha solo un vastissimo repertorio italiano, questo doppio vinile è come uno scrigno, contiene delle piccole “gemme” musicali.

raRità! è un lungo viaggio partito il 1 settembre 1962, quando in una piccola piazzetta del Comune di Ariccia Rita Pavone vinse la prima edizione de La Festa degli Sconosciuti, ideata da Teddy Reno.

In raRità! c’è spazio per ogni passo che ha segnato la scalata alle vette delle chart di Paesi come Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Sud America, Brasile e persino Stati Uniti.

Un viaggio musicale pieno di incontri con personaggi unici che hanno dato modo a Rita Pavone di conoscere stili e sounds diversi ai quali spesso lei si è ispirata.

Canzoni e produzioni di autori famosissimi come Lloyd Webber e Tim Rice, la fantastica coppia dei musical Jesus Christ Superstar e Evita.

Norman Newell il cui brano More ha visto centinaia di incisioni di grandissimi artisti; Doc Pomus, autore di Suspicions Minds e di W Las Vegas per Elvis Presley.

Arrangiatori come Sammy Lowe, che ha lavorato alla hit di James Brown It’s a Man’s, Man’s, Man’s World.

Rita Pavone dichiara:

“Questa è solo la punta dell’iceberg della mia discografia mondiale. Ce ne sono di pietre preziose ancora da mettere in vetrina…”

raRità! bonus track

Ad impreziosire il progetto raRità! le bonus track:

Bonjour la France (La suggestione) uno dei brani scritti per Rita Pavone da Claudio Baglioni, che nel marzo 1972 la portò in cima alle classifiche con più di 800mila copie vendute.

Successo che le aprirà le porte dell’Olympia di Parigi per un mese di concerti e le permetterà di realizzare tre album di brani inediti per il mercato francese.

Una voce leit-motiv tratto del film Timanfaya scritto dal Maestro Stelvio Cipriani, per anni suo pianista personale.

Before You Go (Fortissimo) la versione della canzone di Lina Wertmuller e Bruno Canfora, realizzata per il mercato americano, un reperto quasi introvabile.

RITA PAVONE – raRità!

Vinile “Limited Edition” (Tracklist)

LATO A

1. Niente (Resilienza 74)

2. Come te non c’è nessuno

3. Pirulirulì (con Lucio Dalla)

4. Appassionati

5. Occhi miei

6. Datemi un martello

7. Stop Stop Stop

LATO B

1. Io che amo solo te

2. Una voce

3. Ti perdo e non vorrei

4. Scrivi!

5. Come la prima volta

6. Se potessi amarti ancora

LATO C

1. Heart – I hear you beatin’

2. You only you

3. The wrong side of love

4. Before you go

5. Now I lay me down to sleep

6. “Kiddy Kiddy Kiss Me” (con Paul Anka)

7. Que me importa el mundo

LATO D

1. Bonjour la France

2. Get a hold of yourself

3. He’s got everything

4. If you go

5. Okay! Okay!

6. Arrivederci Hans

7. Recuerdame

Immagine di copertina di Chiara Mirelli