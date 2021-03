Ridillo: con il singolo “Il Lo La I Gli Le” continuano i festeggiamenti per i 30 anni della funky band

E’ uscito il nuovo singolo dei Ridillo Il Lo La I Gli Le, brano con cui la band prosegue i festeggiamenti per i 30 anni di attività. La funky band proporrà, infatti, da gennaio a dicembre una nuova uscita il 22 di ogni mese.

Un’idea folle, ma… che descrive nella maniera migliore possibile lo spirito dei Ridillo e che si riassume con l’hashtag #30annisuonati.

Il Lo La I Gli Le (label Cosmica / ed. BMG e Best Sound) è un invito alla leggerezza, al ballo, alla musica suonata con passione. La colonna sonora ideale di una primavera che non deve essere triste, nonostante la pandemia.

Si tratta di un brano strumentale, con qualche parola dalla funzione più fonetica che significante. Un pezzo che non sarà distribuito alle radio per la promozione, ma deve circolare libero, proprio perché “fuori dal tempo” e dalle logiche discografiche.

Nel brano trova spazio l’altra anima dei Ridillo, quella più legata al mondo latin-jazz e brasiliano, che nella loro discografia riaffiora qui e là come esigenza espressiva che non può essere messa a tacere (Cartoline jazz, Henry Cocomeri, Legalizza la felicità #2).

“Questo pezzo vuole essere anche un ulteriore tributo a Renzo ‘Il Caimano’, recentemente scomparso, che ha portato nelle sonorità funky dei Ridillo, il groove bossa e in generale sudamericano. Un po’ di anni fa lo avrebbero definito Acid Jazz (non si esclude il ritorno, anzi è già qui), ma è soprattutto un pezzo che sa di Piero Piccioni, Vanoni, Trovajoli e Jorge Ben, con quel po’ di saudade che ci piace assai. Un pezzo da viaggio, il braccio fuori dal finestrino e la voglia che il viaggio non finisca.”