E’ uscito Lucia, il nuovo singolo di Richi Rossini che completa così la sua prima raccolta Gli Amori Del Superuomo.

Il brano porta la firma dello stesso Riccardo Rossini, mentre le fasi di mix e masterizzazione sono state curate da Raffaele Giannuzzi. Si tratta di un vero e proprio viaggio musicale e concettuale, che scava a fondo dell’intimità del cantautore. Un dialogo tra due parti di sé, quella maschile più legata alla razionalità e quella femminile più creativa. Un vero e proprio duello concettuale in cui ha la meglio l’anima femminile, più libera e pura.

“Lucia è senza dubbio uno dei brani più intimi e che rispecchia la parte di me più legata alla composizione, ai brani strumentali che scrivo per il pianoforte. La scelta dei suoni rispecchia il desiderio di fondere strumenti acustici ed elettronica, per creare un perfetta commistione dei due elementi, fino a confondere quasi l’ascoltatore. Il titolo fa riferimento alla celeberrima “Lucy in the Sky with Diamonds” ed è una dedica all’intimità, alla creatività, ai viaggi interiori e alla possibilità di esprimere il proprio lato femminile.”