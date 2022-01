Grande successo per Rhove: il nuovo Freestyle stabile in Top 10 Spotify mentre l’ultimo singolo diventa virale su TikTok

In Copertina

Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 4: Sick Luke torna in vetta. Tra le nuove entrate bene Il Pagante e Wayne Santana, malissimo Tancredi

Debutto a sorpresa appena fuori dalla Top 20 per Niko Pandetta.

Classifica di vendita FIMI singoli settimana 4: Rkomi & Elodie si prendono la numero uno. Debutto in Top 40 per Rhove

Nel pop, in Top10, continuano a resistere solo i Pinguini Tattici Nucleari.

Festival di Sanremo: viaggio tra le nuove proposte da riscoprire - 2000/2009... Valentina Giovagnini, Daniela Pedali, La Scelta, Romina Falconi...

Sono diversi i talenti passati dalla categoria Nuove proposte nel nuovo millennio ma non tutte hanno avuto la giusta visibilità.

Classifica Radio Earone settimana #4: Mengoni e Madame ancora in vetta. Laura Pausini più alta nuova entrata

Jovanotti guadagna terreno e si porta al secondo posto.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 28 gennaio

Radio date 28 gennaio. Il radio date di questa settimana è orfano dei big della musica italiana che sono tutti in attesa delle uscite legate al.

Lo sfogo social di Ultimo: "Esiste anche la salute mentale, ragazzi che non escono di casa, settori che rischiano il fallimento..."

Il cantautore negli scorsi mesi ha più volte parlato, non solo delle difficoltà del mondo della musica, ma sopratutto di quelle dei giovani.

Michele Merlo: parte dal web l'appello ad Amadeus per ricordare a Sanremo 2022 il giovane cantautore che sognava il Festival. E sarebbe un bel momento...

Queste parole ci hanno colpito: "per far sì che Michi riesca a toccare il palco di Sanremo con la sua musica anche se non fisicamente...".

Festival di Sanremo 2022. Tutte le schede dei big in gara con testi e significato delle canzoni

Artista per artista, le schede di tutti e 25 gli artisti in gara nella categoria unica del Festival di Sanremo.

Ecco tutte le canzoni italiane in uscita a gennaio 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

Videointervista d Ivan Cattaneo, da quasi 50 anni fiero di essere una voce fuori dal coro... dal no a Sanremo al brano "rubato" a Celentano

Una lunga intervista divisa in due parti per scoprire meglio la carriera del poliedrico artista.

Videointervista a Matteo Romano: "Voglio essere me stesso e restare curioso nei confronti delle cose per questo sono in continua ricerca..."

Dalla gavetta al boom su TikTok, da Sanremo Giovani al brano del Festival.

INTERVISTA a ENRICO RUGGERI: “Ecco perché per Sanremo aspetto tempi migliori. Nel frattempo, ecco la mia rivoluzione"

Una lunga intervista per parlare dei nuovi progetti, delle produzioni e... de "Il mare d'inverno".

Intervista a Esa Abrate: “Come mai” è un brano a cui tengo particolarmente

Il cantautore, concorrente della scorsa edizione di Amici, ci racconta il suo nuovo singolo e non solo.

Intervista a Fran e i Pensieri Molesti: “Come la vita” è una storia dal finale aperto

La band torinese parla del nuovo singolo e del video che l'accompagna, ma rivela anche di sentire una forte mancanza. .

Sanremo 2022 un ricordo per Michele Merlo. Negli scorsi giorni mi arriva una mail da un gruppo molto ampio di estimatrici di Michele Merlo. Una mail che so essere stata recapitata a diverse testate per fare in modo che il contenuto potesse girare il più possibile. In quelle parole, accompagnate da un video su Youtube che ha...

Grande successo per Rhove: il nuovo Freestyle stabile in Top 10 Spotify mentre l'ultimo singolo diventa virale su TikTok

Ad oggi, con solo 7 uscite all'attivo, sono oltre 58 milioni gli streamg del rapper di provincia.

SANREMO 2022 LE VIBRAZIONI: "Tantissimo" parla della difficoltà di abbandonare le brutte abitudini... e farà parte di un EP in uscita prossimamente

Torna per la quarta volta a Sanremo la band con oltre 20 anni di carriera, 5 album all'attivo e più di un milione di dischi venduti.

Nuovo sound con produzione di Estremo per "Giardino", il brano che segna il ritorno di Casadilego

Primo singolo del 2022 per la vincitrice di X Factor 2020.

Le Endrigo annunciano i primi appuntamenti live post X Factor

Sono 12 ad oggi le date annunciate in un calendario in constante aggiornamento.

ANA MENA: il Festival di Sanremo come omaggio al legame che c'è da anni tra la cultura italiana e quella spagnola

Una delle artiste spagnole più amate nella nuova scena pop e urban, con successi in America Latina, Francia e Italia... è pronta per Sanremo.

Evandro: continua il percorso di avvicinamento al primo EP con "massì, massì"

Ad oggi il cantautore conta oltre 5 milioni di streaming.

DARDUST lancia il singolo "Parallel 43" e promette un nuovo approccio per la sua musica

Il compositore, musicista e autore, in vista del nuovo album dichiara: "Ogni singolo avrà 2 anime, come me. Una più elettronica e una al pianoforte".

gIANMARIA tra catrame e fumo libera il suo flusso di coscienza nel video di "Poeta"

Un video dal forte impatto visivo accompagna le parole, taglienti e crude, del cantautore.

I MEDUZA super ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2022

Con loro sul palco per far ballare l'Aristo ci sarà anche Hozier.

Madame: dal 28 gennaio il lancio in Francia. Entro fine anno il lancio dell'album

Sugar Music e Capitol Music France hanno siglato un partnership internazionale per lanciare la cantante in Francia.

Rimandato il tour di Willie Peyote. Prima delle nuove date arriverà un album di inediti

Willie Peyote nuovo album in arrivo in attesa del recupero dei live. Dal 28 gennaio fino a fine febbraio Willie Peyote sarebbe dovuto essere in tour.

FRANCESCA MICHIELIN: Tre donne di tre generazioni diverse sono le protagoniste del suo primo romanzo "Il cuore è un organo"

Scrive da anni si nel suo blog e dal 2021 è autrice e conduttrice nel podcast "Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?".

"Ogni volta è così", il brano di Emma per Sanremo 2022, esce in vinile 45 giri

Nel vinile, già in pre-order, sarà presente anche la versione strumentale del brano.

