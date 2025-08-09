Rettore e Giorgia: dal commento al vetriolo alla risposta elegante

Botta e risposta a distanza tra Rettore e Giorgia. Nelle scorse settimane, la cantautrice veneta, fresca dei 70 anni appena compiuti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove si è raccontata senza filtri e, come nel suo stile, senza sottrarsi a nessuno domanda.

Tra queste quelle sulle cantanti più sottovalutate e sopravvalutate in Italia.

Rettore: “La più sopravvalutata? Giorgia”

Alla domanda su chi fosse, secondo lei, la cantante più sottovalutata in Italia, Rettore ha risposto indicando se stessa. Diversa invece la replica sulla più sopravvalutata:

“Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale“.

La risposta di Giorgia

Negli scorsi giorni, Giorgia, a sua volta intervistata dal Corriere della Sera, ha risposto alla domanda del giornalista mantenendo un tono elegante e privo di polemica:

“A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Poi certo mi ha ferito, anche se so che non si può piacere a tutti.“

La cantante ha poi ricordato un episodio personale legato a Rettore:

“Di Donatella ho un bellissimo ricordo, mio papà faceva il cantante e quando avevo 8 anni mi ritrovai a una cena dove c’era anche lei: ricordo questa ragazza bionda con le stelline appiccicate sugli occhi, ho passato la serata a guardarla come una dea. L’ho sempre adorata e quindi mi dispiace che lei non provi la stessa cosa. Però per me rimane la dea di quella sera“.

Giorgia è reduce da un anno che l’ha vista tornare prepotentemente al centro della scena grazie al successo sanremese di La cura per me. Per lei è in arrivo un nuovo singolo, Golpe, un disco previsto per ottobre e una seconda edizione da conduttrice di X Factor.

Rettore, dal canto suo, ha pubblicato lo scorso gennaio con Warner Music un nuovo album di inediti, Antidiva putiferio, confermando ancora una volta il suo spirito provocatorio e fuori dagli schemi.

I precedenti “giudizi” di Rettore sulle colleghe

La cantautrice non è nuova a commenti al vetriolo sulle colleghe. Anni fa, ospite di Scalo 76 in una puntata rimasta celebre anche per una lite con Pierluigi Diaco, definì Laura Pausini “la nuova Orietta Berti” (precisando “però è simpatica”), mentre di Mina disse che “sgargarozza come le lavandaie”, specificando che per lei era un complimento, pur non apprezzando le canzoni che la collega sceglie di incidere da anni a questa parte. Su Gianna Nannini commentò: “È una cantante romantica, non propriamente rock. È da balera”.

Parole che contrastano con la stima dichiarata nei confronti di Loredana Bertè e Patty Pravo, artiste che Rettore ha spesso elogiato.