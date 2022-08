Rettore e Ditonellapiaga al Tim Summer Hits cantano “Chimica” separatamente. Perché?

Ditonellapiaga e Rettore sul palco del Tim Summer Hits… ma non insieme.

Quattro giorni fa Rettore ha annunciato di essere positiva al Covid (ne abbiamo parlato qui) e mentre aspettiamo nuove notizie sul suo stato di salute e su quando potrà ritornare in tour, ieri l’artista si è esibita nell’ultima puntata del Tim Summer Hits, la manifestazione musicale estiva di Rai 2 condotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Ovviamente la presenza della cantautrice era presente alla manifestazione in quanto lo show è stato registrato nelle scorse settimane quando Donatella stava bene. Ma non è questo la cosa che ha stranito il pubblico sui social e da casa ma il mancato duetto con Ditonellapiaga.

Come è noto la Rettore è tornata quest’anno in gara al Festival di Sanremo proprio in duetto con questa cantautrice di nuova generazione che ha affiancato nel brano Chimica, canzone che è stata certificata con il disco di platino. Il primo nell’era FIMI (dal 2009) per Rettore e il primo in assoluto per Ditonellapiaga.

Martedì scorso Rettore, ospite (sempre in una puntata registrata) del Battiti Live si è esibita in un medley che comprendeva Kobra, Splendido Splendente, Lamette e Chimica. Lo stesso Medley è stato riproposto in solitaria ieri durante il Tim Summer Hits… peccato che poco prima sul palco fosse salita anche Ditonellapiaga per esibirsi sulle note del nuovo singolo, Disco (I love it). La cantautrice su richiesta dei conduttori ha cantato anche un pezzettino a cappella di Chimica. Perché allora non duettare con la collega?

Che ci sia aria di lite tra le due? Del resto già durante il Festival i rumors avevano più volte sottolineato che tra le due ci fossero stati dei diverbi, per esempio per la scelta della cover del venerdì (voci smentite a Belve dalla Fagnani da Donatella).

Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio.

Foto di copertina di Chiara Mirelli