Rettore sulla questione Ditonellapiaga: “È una balla colossale che mi ha fatto piangere”. Ecco come sono andate le cose al Tim Summer Hits

Rettore e Ditonellapiaga sono state protagoniste nei giorni scorsi di diversi articoli sui siti web che hanno scatenato una profonda sofferenza in Donatella.

Facciamo un passo indietro. Giovedì scorso nell’ultima puntata del Tim Summer Hits, la manifestazione musicale di Rai 2 condotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu, sono andate in onda le esibizioni di entrambe le cantautrici.

Nella prima parte del programma Ditonellapiaga ha presentato il nuovo singolo, Disco (I love it) e, incalzata dai presentatori, ha accennato a cappella Chimica. Nella seconda parte è andata in onda l’esibizione di Rettore con un medley dei suoi successi: Kobra, Splendido splendente, Lamette e Chimica.

A questo punto sui social sono partite le supposizioni sul perché dell’esibizione separata delle due nonostante la presenza nella stessa punta. E il web, si sa, è implacabile e così i rumors, forti delle voci secondo cui già al Festival di Sanremo le due avrebbero litigato, hanno subito iniziato a parlare di una nuova lite. E molti siti web si sono mossi sulla stessa scia.

Anche qui ad All Music Italia, ovviamente, ci siamo posti la stessa domanda ma è bastato un rapido controllo in rete per scoprire che le registrate e trasmesse da Portopiccolo, nel golfo di Trieste, sono state due e le registrazioni sono avvenute in due giorni diversi, il 28 e 29 giugno.

A questo punto è bastato contattare Friends&Partners, l’agenzia che ha organizzato la manifestazione la Rai, per aver conferma che le due artiste non erano presenti essere presenti nella stessa data.

Cosa è successo quindi? Perché sono apparse nella stessa puntata? La spiegazione è semplice. Ditonellapiaga ha registrato la sua esibizione il 28 giugno e Rettore il 29. Quest’ultima ha realizzato due esibizioni: quella sulle note di Faccio da me con Tancredi e il suo medley. Nel momento del montaggio la produzione ha scelto di separare per motivi televisivi le due esibizioni piazzandola in due puntata diverse.

Questo è quanto da noi già riportato in questo articolo e che ora siamo andati a spiegarvi nei dettagli.

La sofferenza di Rettore

Tanti siti hanno ripreso il nostro articolo chiarendo la situazione, altri invece hanno continuato a parlare di lite, Dagospia compreso. Questo ha spinto la Rettore a confessare il suo grande dispiacere per questi Rumors che sono arrivati proprio nei giorni in cui l’artista sta affrontando, non serenamente, il Covid.

Queste le parole postate da Donatella sui social:

“E’ UNA BALLA COLOSSALE QUELLA CHE GIRA NEI SOCIAL E CHE MI HA FATTO PIANGERE E MI TURBA IN UN MOMENTO IN CUI MI SENTO SENZA FORZE . CHE CATTIVERIA GRATUITA E VERGOGNOSA. QUANTA BRUTTA GENTE INTORNO A NOI 😔“

Nei commenti Margherita, Ditonellapiaga, ha prontamente risposto con un “Malassamoliperdeeeeee! Forza dada“.