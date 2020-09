Renza Castelli Sai che c’è

Si avvicina il giorno in cui uscirà l’album d’esordio di Renza Castelli, previsto per l’inverno. Sarà pubblicato per l’etichetta discografica Candle Studio Srl, con distribuzione Artist First.

Nel frattempo, dopo i singoli La libertà e Sai che c’è, è ora disponibile su YouTube il videoclip del brano uscito lo scorso mese di agosto (ne abbiamo parlato Qui).

Il singolo porta la firma della stessa Renza Castelli con Fabrizio Campanelli, compositore di numerose colonne sonore, grazie alle quali ha ricevuto nomination al David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Tra i brani che ha firmato c’è Per fare a meno di te interpretata da Giorgia.

Qualche giorno fa la giovane cantautrice ha postato su Instagram una riflessione.

“Ogni giorno che passa è un giorno in più per sorridere. +1 e sono felice come mai avrei immaginato.”

Un mantra e un’idea di vita che evoca quella positività di cui tutti abbiamo bisogno.

RENZA CASTELLI SAI CHE C’È

Il videoclip del brano della cantautrice toscana è prodotto da Candle Studio con la regia di Willian9.

La scenografia del video è stata creata Chiara Luna Mauri. Le coreografie sono di Sebastiano e Marina Marchese di SL Dance Studios di Monza.

Hanno partecipato alle riprese Raymond Alpha, Tia Airoldi, Helios (Alesii Adolfo), Sylvia Catasta, Giorgia Gasparoli, Luca Goldoni, Laura Paulino, Tom Porta, Francesca Serafini, Tomas Tai e Valeria Ungaro.