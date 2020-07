E’ uscito per l’etichetta discografica Candle Studio Srl con distribuzione Artist First il nuovo singolo di Renza Castelli Sai che c’è.

Il nuovo brano dell’artista già vista a X-Factor 2018 arriva a poco più di un mese da La Libertà, pezzo dallo stile originale e musicalmente degno di nota (ne abbiamo parlato Qui).

Sai che c’è porta la firma della stessa Renza Castelli e di Fabrizio Campanelli, compositore autore di numerose colonne sonore e del brano di Giorgia Per fare a meno di te.

“‘Sai che c’è’ è una risposta a una domanda mai fatta, a un sogno che insegue la realtà, alla trama di un gioco che non si rivela perché non riusciamo a dire ciò che vorremmo, perché non riusciamo ad aprirci per paura di sentirci deboli, anche con un semplice ‘rimani!’. Bisogna trovare i l coraggio e uscire dal ‘non detto’, perché solo rischiando possiamo condurci verso risposte sorprendenti che diventano realtà.”

Queste le parole di Renza Castelli per descrivere il nuovo singolo.

RENZA CASTELLI SAI CHE C’È – IL TESTO

Come stai,

non sei più qui.

Chiamerai o butti giù

Cosa fai

fai finta che

più niente è come prima

e tu

ora senti che

Perderai

di vista le cose importanti

dimenticherai

la strada di casa

ma no tu quella già la sai

ma tu non vuoi ammettere

che poi

Sai perchè

tu non mi ascolti mai

e rimani con il tuo punto di vista

mi chiedi come stai

Anche se

tu non ti sbagli mai

con in mano il tuo sorriso perfetto

Mi guardi e te ne vai

Rimani

Ora che

ti trovo qui

Posso dirtelo da me

Anche se

mi sembri tu

smarrito, confuso

nel fumo che non butti giù

Perderai

di vista le cose importanti

dimenticherai

la strada di casa

ma no quella tu già la sai

ma tu non vuoi ammettere

che poi

Sai perchè

tu non mi ascolti mai

e rimani con il tuo punto di vista

mi chiedi come stai

Anche se

tu non ti sbagli mai

con in mano il tuo sorriso perfetto

Mi guardi e te ne vai

Sai che c’è

Non ti accorgi come mai

alla fine il sole gira lo stesso

va bene e non lo sai

via da te

io non volevo che

questo mare fosse solo un deserto

Mi prendi e te ne vai

Rimani

Sai perchè

tu non ascolti mai

e rimani con il tuo punto di vista

mi chiedi come stai

Anche se

tu non ti sbagli mai

con in mano il tuo sorriso perfetto

Mi guardi e te ne vai

Sai che c’è

Non ti accorgi come mai

alla fine il sole gira lo stesso

va bene e non lo sai

via da te

io non volevo che

questo mare fosse solo un deserto

Mi prendi e te ne vai

Rimani